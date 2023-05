Ana Bárbara rompe el silencio sobre Talina: su relación va más allá de la polémica de su nieto

Las cosas han estado muy tensas con los hijos de Mariana Levy y es que no sólo han habido pleitos por el tema de la herencia y la mala relación que tienen con su padre sino que además, no están unidos entre sí. Ahora, José Emilio y Paula acusan a su hermana mayor María Levy, de ser la culpable de que la herencia no sea repartida

Los jóvenes están molestos y distanciados con ella porque sospechan que ha “estado retrasando el proceso para que les entreguen su parte de la herencia que les dejó su madre”. Hace unos días, José Emilio habló para la revista TvNotas y aseguró no estar en un buen momento.

“Por ahora estoy viviendo solo y la estoy pasando bastante mal. Ya había encontrado dos trabajos; primero estuve de jefe de cocina en un restaurante, pero no tenía la experiencia suficiente; y después estuve trabajando de barman, pero me sentía muy cansado, abrumado, falté un día y me despidieron”, confesó.

Ahora Talina Fernández salió a hablar sobre su nieto, emitiendo polémicas declaraciones: Además, dijo que se encuentra buscando trabajo fijo para sobrevivir. “Comencé a vender desayunos, tortas, chilaquiles para los guardias de mi fraccionamiento, para poder subsistir, pero ahorita estoy buscando un trabajo fijo”.

Asímismo fue cuestionada por Ana Bárbara, quien ha sido la encargada de ver por ellos desde que falleció Mariana Levy pero la llamada ‘dama del buen decir’ siempre ha dicho lo agradecida que está con ella. “No tengo idea, no soy chismosa, nunca he sido, me vale lo que diga. Ana Bárbara se ocupó cuando eran chiquitos yo tengo mucho que agradecerle y que Dios me la bendiga siempre”, dijo.

Ana Bárbara responde a Talina Fernández y polémica de José Emilio

Ana Bárbara también fue interceptada por la prensa y fue cuestionada sobre lo dicho por Talina. Según rescató la reportera Berenice Ortiz, colaboradora del programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside, la cantante envió un mensaje de apoyo a la conductora.

“Ya saben que les comparto todo, hay cosas con las que también mi corazón bandido se vulnera. Hay cosas que sí puedo compartir y eso ahorita no estoy bien para compartirlo. Espero que me entiendan (...) Me da mucha pena, mi amor, la verdad yo abrazo a Talina, es lo único que les puedo decir”, mencionó sin responder sobre las palabras de Talina a su nieto.

Ana Bárbara ha sido un ejemplo de lo que es hacerse cargo de hijos ajenos, a los cuales ha etiquetado como sus “hijos del corazón”. Sin importar que se enfrentó a duras críticas por estar casada con el entonces ex esposo de Mariana, ella no le dio la espalda a los pequeños.

La intérprete ha dicho que desde el principio sintió una conexión muy especial con ellos, lo que le hizo querer estar siempre cerca para cuidarlos y guiarlos.

“¿Te digo la verdad?, no sé si me enamoré más de él o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, les voy a dar amor”, confesó en una entrevista con Yordi Rosado.

A pesar de que se divorció de José María “Pirru” hace más de diez años, mantiene una cercanía con sus hijos pues además, crecieron junto a sus hijos biológicos al igual que con Talina Fernández