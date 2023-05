Adamari López y Chiquibaby ponen la cómica y fans las critican: “Así nadie las va a contratar”

Ya han pasado varios meses que Adamari López y Stephanie “Chiquibaby” Himonidis fueron despedidas del programa “Hoy Día” y la cadena Telemundo.

Para muchos espectadores salieron dos talentosas conductoras que le otorgaban frescura al programa. La primera en despedirse fue Chiquibaby, quien salió de unas vacaciones el 18 de noviembre de 2022 y no regresó.

Se suponía que Chiquibaby iba a ser una de las reporteras encargadas de realizar la cobertura en Qatar, por lo que tenía agendado un viaje al país.

No obstante, este fue cancelado bajo la premisa que estaban acomodando el presupuesto. Poco después, se le informó acerca de su despido de “Hoy Día” y la emisora.

El pasado 6 de abril, la cadena Telemundo sorprendió con un comunicado donde anunciaban la salida de la conductora puertorriqueña más querida de México y Estados Unidos.

24 horas después, Adamari se despedía de las pantallas de Telemundo: “Llega a su fin este hermoso capítulo que viví. (…) Ya no los acompañaré cada mañana”, expresó la presentadora de 51 años, que apareció sola y frente a la cámara.

Una dupla que añoran en la televisión

Pero esta dupla es muy querida por los televidentes, quienes añoran que trabajen juntas de nuevo, pero mientras eso sucede ambas se reencuentran y publican videos muy cómicos en sus redes sociales.

El último clip publicado en la cuenta de Instagram de Adamari López ya tiene más de 35 mil visualizaciones y son ambas improvisando unos disfraces de los Minions con rollos de papel.

“Dicen que lo normal es aburrido, nosotras automáticamente… matamos el aburrimiento 🙃😂 ¿ustedes qué hacen?”, escribió López en el post.

Tanto la puertorriqueña como la mexicana imitan a las pequeñas criaturas amarillas y como todas sus publicaciones, algunos aplaudieron su sentido del humor, mientras que otros las criticaron y hasta les aconsejaron “madurar” para que consigan nuevas oportunidades.

“Solo tonterías realmente no sé pero no me causa gracia para nada”, “La verdad La verdad que tú (Adamari) te has puesto bien 🤡después que perdiste a Toni y te sacaron del canal wow”, “Ahora si se tostaron”, “Y ahora estás 2 después de periodistas ahora pasaron hacer comediante”, “Hay que pena, así nadie las va a contratar al menos que sea para un circo”, son algunos de los comentarios que recibieron en Instagram.