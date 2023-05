Sebastián Caicedo y otros famosos se despiden de las redes sociales: “Siempre con un misterio”

Los seguidores del actor y empresario colombiano, Sebastián Caicedo, están preocupados por el último mensaje que colgó en su cuenta de Instagram: “Mi gente quiero contarles que estaré un tiempo alejado de mis redes sociales”.

Aun cuando aclaró que su ausencia en Instagram donde es muy activo, “no es por nada malo”; sino por algo “muy positivo”, algunos seguidores le desearon muy buena suerte en lo que decida hacer el actor y otros especularon, “este siempre tiene un misterio” y lo llamaron “showcero”.

“Muy pronto se enterarán por qué. ¡¡Solo les pido que me envíen los mejores deseos y oren mucho por mí, los que quieran también podrán apoyarme!! ¡¡Recuerden luchar por sus sueños y siempre de la mano de Dios!! ¡Los quiero mucho y nos vemos pronto!”.

Sebastián no se despide solo

Asegura la revista People que el ex esposo de Carmen Villalobos no es el único que se ha despedido de sus redes sociales. Otros actores como la actriz colombiana Isabella Sierra, quien dio vida a la hija de Kate del Castillo en La reina del sur también escribió un mensaje muy extraño.

“Mi gente nos vamos de las redes por un tiempo. No sé cuánto, pero espero que en el momento que sepan por qué me apoyen mucho, mucho porque los voy a estar necesitando. Gracias por todo su amor siempre, soy muy afortunada por tenerlos”.

Y si pensaban que solo eran del mundo artístico colombiano, pues se equivocan porque también mexicanos se despiden como es el caso del actor de El señor de los cielos, Alan Slim. “A partir de este momento dejo mi cel y mis redes por un tiempo. Los voy a extrañar mucho. Nos vemos del otro lado”.

Thalí García, también se va a ausentar por un tiempo de las redes sociales. “Voy a desconectarme un tiempito de mis redes, les voy a extrañar. Vuelvo pronto”.

“Les quería contar que estoy a punto de irme de viaje, no voy a tener teléfono, no voy a tener un chip para estar checando ni redes sociales ni mi WhatsApp ni nada, así que si me escriben y no contesto es por eso. Aun así, dejé algunos posts programados para no abandonar mi cuenta, así que si ven movimiento no soy yo. Los quiero, besos, hasta pronto”, compartió Fernando Noriega.

¿Qué pasa?

Se rumora en los pasillos de Telemundo que se prepara un nuevo reality show, donde varios actores ya fueron seleccionados para participar.

Según la revista, las habladurías entre pasillos destacan que se trata de un nuevo programa, llamado Los 50, donde participarán 50 famosos quienes convivirán en una mansión exótica y serán participe de varias pruebas y juegos “implacables”.

Se conoció que este nuevo reality show iniciará al culminar la segunda temporada de Top Chef VIP.

Así que todos los seguidores de estos actores y actrices esperan que se desvele el misterio de lo que sucederá con los actores y actrices que tienen las redes alborotadas.