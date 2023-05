Si te gustó ‘Besos, Kitty’, estas son otras 5 series parecidas que debes ver este fin de semana

Desde su reciente estreno en Netflix, Besos, Kitty ha logrado llamar la atención de las audiencias con la historia de la joven Kitty Song Covey durante su paso por el internado KISS en Corea del Sur.

Sin embargo, tras ver los 10 episodios de este spin-off de la trilogía cinematográfica To All the Boys, muchos amantes de la ficción están en una encrucijada sobre qué ver con los mismos componentes.

Afortunadamente, hay una larga lista de producciones parecidas con romances juveniles inesperados, autodescubrimiento personal y conflictos adolescentes en un escenario escolar.

Anna Cathcart protagoniza la serie juvenil 'Besos, Kitty' | (Park Young-Sol/Netflix © 2023)

5 series parecidas a Besos, Kitty que debes ver

A continuación, te presentamos 5 seriados para suceder al proyecto protagonizado Anna Cathcart. La mayoría están en Netflix y, seguramente, te conquistarán tanto como la creación de Jenny Han.

Contéstame 1988 (2015)

Ambientado a finales de los años 80, este k-drama narra en 20 episodios la historia de Sung Deok-Sun, una estudiante de secundaria que desde siempre ha vivido en un barrio de Seúl, Corea del Sur.

En su vecindad, la protagonista tiene cuatro mejores amigos varones, todos con personalidades diferentes, con los que ha compartido desde su niñez, al igual que con las familias enteras de ellos.

¿Dónde ver?: Netflix

Love Alarm (2019-2021)

Con 14 episodios divididos en dos temporadas, la serie coreana está ambientada en un mundo en donde una popular aplicación móvil avisa a su dueño si alguien cercano siente atracción por ellos.

La trama se centra en Kim Jojo, una joven estudiante de secundaria que encuentra el primer amor y afronta diferentes desafíos personales en medio de todo el caos surgido por la problemática app.

¿Dónde ver?: Netflix

El verano en que me enamoré (2022-)

Basado en una novela de Jenny Han, el drama sigue a Isabel “Belly” Conklin, una joven que se ve atrapada en un triángulo amoroso con un amigo y su hermano durante sus vacaciones en la playa.

Los eventos la llevan a lidiar con su primer amor y desamor en aquel verano. La serie tiene una temporada con siete episodios, pero en julio de 2023 se estrenará la segunda con ocho capítulos.

¿Dónde ver?: Amazon Prime Video

Yo nunca (2020-2023)

La comedia dramática con tres temporadas gira alrededor de Devi, una adolescente india-estadounidense que decide mejorar su notoriedad en la escuela tras sobrevivir un año traumático.

Sin embargo, ni sus amigos, ni su familia y tampoco sus sentimientos le harán sencilla esa tarea. La serie tiene 30 episodios hasta ahora, pues estrenará su última entrega el 8 de junio de 2023.

¿Dónde ver?: Netflix

Heartstopper (2022-)

El drama sigue a Charlie Spring, un joven pensativo, nervioso y abiertamente gay que se enamora de su compañero Nick Nelson, un noble y alegre jugador de rugby, tras sentarse juntos en clase.

En ocho episodios, comienzan una improbable amistad que se torna en algo más mientras atraviesan la adolescencia en su escuela solo para varones. La segunda entrega se estrena en agosto.

¿Dónde ver?: Netflix