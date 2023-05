Primero Érika Buenfil y ahora Emmanuel Palomares conquista a otra mujer madura: así le corresponde

En los últimos meses Emmanuel Palomares ha dado mucho de qué hablar no s´´olo por su participación en la telenovela Perdona nuestros pecados sino por los constantes dimes y diretes alrededor de su vida sentimental.

Con su galanura y carisma, el mexico venezolano ha robado suspiros y conquistado a las mujeres más guapas de la pantalla como Irina Baeva, con quien tuvo una relación por dos años. Para sorpresa de todos también “conquistó” a la mismísima Érika Buenfil, su compañera de set en Perdona nuestros pecados y con quien se dice tiene una gran química.

Emmanuel Palomares El actor conquistó hasta a Érika Buenfil (Instagram)

Y es que no es descabellado pensar que la consentida de las telenovelas piense que Emmanuel es todo un galán, después de todo, es tan ocurrente y carismático como ella. Eso sí, el supuesto romance se quedó en simples chismes pues entre ambos hay una gran diferencia de edad. Ambos aclararon que entre ellos no hay más que mucho respeto y admiración.

Érika Buenfil Érika Buenfil se deja ver al natural (Instagram)

“Erika es una gran compañera. De hecho, hoy grabamos juntos y me contó, ‘¿viste lo que están diciendo?’, y le digo, ‘sí, ¿de dónde?’, me dice, ‘no sé’; nos moríamos de la risa... Seguramente van a ver TikToks por ahí, donde nos divertimos mucho, pues es la reina del TikTok, además de que es una gran actriz”, aseguró Emmanuel, según información de Milenio.

Emmanuel ha conquistado a otra famosa madura que ¿le corresponde?

Recientemente, Palomares ha vuelto a desatar especulaciones amorosas, pero esta vez con la reconocida conductora Paola Rojas.

Paola Rojas La conductora de Netas Divinas habló sobre Emmanuel Palomares (Instagram)

Según supuestos testigos, ambos han sido vistos juntos, disfrutando de la compañía mutua y bailando, haciendo pensar que entre ellos hay una gran química sin importar que él tenga 32 años y ella 46.

Ante estos rumores, Paola Rojas, reveló durante una emisión del programa Netas Divinas: ”Sí, la verdad es que con Emmanuel hemos bailado muy bien juntos, o sea, solo eso, no hay más que mucho ritmo, ¡imagínate!”.

Los rumores se han hecho fuertes debido a que lso famosos han tenido varios encuentros en pantalla.

Cabe destacar que luego de divorciarse en 2019 de Luis Roberto Alves ‘Zague’, la periodista se ha dado una nueva oportunidad al amor y no con Emmanuel sino con el empresario argentino Marcelo Imposti.

Por su parte, el actor afirmó que entre ellos sólo existe una amistad pero confesó que no le molestaba que lo relacionaran con la conductora. “Paola es una gran amiga mía… y pues eso, que hablen. Salí a bailar a una fiesta y vi lo que dicen. No me molesta, ¿qué me va a molestar? Que hablen, siempre dicen. Solo fui a una fiesta a bailar”, dijo.

Emmanuel Palomares El actor actualmente protagoniza 'Perdona nuestros pecados' (Instagram)

Los rumores de un romance con Paola Rojas han existido desde 2019. En aquel entonces, Emmanuel participaba en la telenovela Vencer el silencio y declaró a los medios: “Paola Rojas es una gran amiga. No hay nada más sensual que una mujer inteligente, y sin duda, Paola es una mujer muy inteligente, como tantas otras mujeres que hay y con mucho respeto siempre lo manejo también”: