Laura Bozzo sale al rescate de Luis Miguel y critica a Aracely Arámbula por llamarlo “rey cucaracho”

Luis Miguel es un excelente cantante, pero en su reputación como padre no queda muy bien parado. Las madres de sus hijos le reclaman constantemente que sea responsable con ellos, pero él hizo caso omiso de sus peticiones.

Aracely Arámbula es la madre de sus dos hijos, Miguel y Daniel, y recientemente se refirió a El Sol de México de manera despectiva.

La actriz se hizo viral en las redes sociales luego de referirse indirectamente al famoso como “rey cucaracho”, algo que le hizo a ella ganar muchos aplausos por enfrentarlo.

Aracely recibió muchos elogios, pero también fue criticada por su comportamiento. Uno de los comentarios negativos hacia ella lo hizo la presentadora peruana, Laura Bozzo.

“Ay Araceli, me da mucha pena, pero creo que debería seguir el ejemplo de Adamari López, los hijos no deberían estar envueltos en este tipo de guerras”, comentó en un encuentro con varios medios.

“Yo no voy a negar que Luis Miguel es un mal padre en el sentido que no tuvo contacto con sus hijos”, detalló la peruana. “Pero de ahí a hacerlo público, a insultar, no creo que sea de una madre”, sumó.

Callada queda mejor

Para Bozzo lo mejor que pudo hacer Aracely Arámbula era guardar silencio.

“Yo me hubiera quedado callada, yo no hubiera dicho nada y punto. Tiene dos hijos con él, ya será un problema de él con sus hijos el día de mañana, no es ahora, sus hijos le reclamaran. Yo creo que ella no debe insultar al padre de sus hijos”.

La escena de Aracely fue durante un encuentro motivacional, donde habló de su experiencia de cómo superó a su ex esposo.

Según reseña el portal Upsocl, Jorge Lozano, quien dirigía el evento, le permitió a la mujer tomar el micrófono para dar unas palabras de aliento a las mujeres que asistieron.