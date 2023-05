Periodista español va contra Shakira y dice que Acróstico es para herir a Piqué: no hay nada del futbol

“Nunca imaginé que esta balada en español dedicada a mis hijos pudiera llegar a trascender de esta manera y llegar al Top 10 tan rápido”. Con estas palabras Shakira celebraba con sus seguidores de la red social Twitter el éxito de Acróstico.

La aparición en el videoclip de sus hijos, Sasha y Milan, cantando y tocando el piano ha sido un detalle que le robó el corazón a millones de personas, pero también ha dejado un sabor amargo a Gerard Piqué que, según la prensa española, se prepara para demandar a la cantante por exponer a los pequeños.

Nunca imaginé que esta balada en español dedicada a mis hijos pudiera llegar a trascender de esta manera y llegar al Top 10 tan rápido. Dos canciones simultáneamente en el Top 10 Global por segunda vez este año! Y es solo por ustedes! ❤️ pic.twitter.com/7OhZHAqqlv — Shakira (@shakira) May 19, 2023

España, cuna de la prensa rosa, es un hervidero desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación y algunos periodistas están pendientes hasta del más mínimo detalle de los video y canciones de la barranquillera para sacar cualquier indirecta contra el exfutbolista.

Es un video que tiene “muy mala leche”

Recientemente en las redes sociales, específicamente en TikTok, se hizo viral el fragmento de un programa de televisión española en la que un periodista se va en contra del video musical y afirma que este tiene “muy mala leche” en contra de la expareja de la colombiana.

“El video tiene mucha mala leche, empezando por los juguetes. Hay equitación, de béisbol, de baloncesto, pero no de fútbol, los jugadores del futbolín no llevan la camiseta del Barcelona, que sería lo normal”, son los argumentos del hombre cuestionando el trabajo de la estrella mundial, reseñó la revista Semana.

Considera que lo que expuso Shakira en el video es que no hay una figura paterna; por el contrario, lo que busca es hacerle daño a Piqué.

“Todo tiene un significado para herir al padre de esas criaturas, aquí parece que no existe el padre. Esta señora los llevó hace nada a un plató en un programa en Estados Unidos cantando una canción en contra del padre”, dijo.

Otro colega que se encontraba en el programa le respondió diciendo que si los hijos de Shakira estaban presentes era porque ellos “querían estar ahí” debido a que “están acostumbrados a muchas más cosas”.

Reacciones positivas de los internautas

Varias líneas de la canción dejan claro que Shakira jamás se esperó lo que sucedió con Piqué, pero debe ser fuerte por sus hijos. “Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti”; “se nos rompió solo un plato no toda la vajilla” y “aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”.

A diferencia del periodista español, los comentarios de los usuarios de las redes sociales son muy positivos y destacan la fortaleza que tiene la cantante para sobrellevar la situación tan difícil que le tocó vivir con sus hijos.

“Sin palabras. Solo una madre y mujer fuerte sabe el significado de esta canción. Gran mujer, que Dios la bendiga siempre y a sus polluelos”, “Una madre es capaz de entregar su vida por sus hijos y Shakira aunque sufrió mucho siempre estará feliz para sus hijos”. “Shakira Nos llegó fuerte al corazón con esta canción tan hermosa .que letra y que video tan emotivos”, son algunos de los comentarios.