Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de la viuda de ‘Teco Villalobos’ tras sonreír en medio de su muerte

El pasado 19 de mayo el comediante Agustín Champala ‘El Teco’ Villalobos fue asesinado frente a su esposa y sus hijos mientras llegaba a trabajar en una fiesta infantil en la colonia J. Mario Rosado, en el municipio de Las Choapas, la cual en un principio se rumoreaba que era falsa y que había sido citado por unos sicarios en dicho lugar.

Sin embargo, su esposa salió a desmentir esta versión y aseguró que ‘El Teco’ Villalobos falleció durante un asalto y que no se trató de una emboscada en su contra, aunque la viuda se ha vuelto viral en redes sociales por su extraño comportamiento durante el funeral y algunas entrevistas donde se le ha visto sonriendo.

Ante la polémica que han desatado sus gestos, le pidieron a Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal, que analizara a la ahora llamada “viuda alegre”.

Esto dijo Maryfer Centeno sobre las sonrisas de la viuda de Teco Villalobos

Distintos internautas se han atrevido a culpar a Roxana, la esposa del payaso, de estar involucrada en lo sucedido tras sonreír en medio de sus entrevistas y no mostrar ningún gesto de dolor.

Maryfer aseguró que aunque en un duelo nunca se sabe cómo puedan reaccionar las personas, algunas expresiones de Roxana le generaron inquietud como la tensión que maneja en su rostro.

#BMnoticias 🚨 MATAN A "EL TECO" EN FRENTE DE SU FAMILIA 🚨



El comediante fue engañado para que acudiera a una supuesta "fiesta infantil". ⚠️



Agustín Capala fue asesinado por desconocidos mientras se disponía a participar en un show en la colonia J. Mario Rosado, VERACRUZ. 🚔 pic.twitter.com/2lwreR75nq — BM DIGITAL (@bmnoticiasmx) May 21, 2023

“Hay una sonrisa que no se puede ocultar, alivia tensión exactamente cuando mete los labios, también es un reflejo de ocultar algo, cuando mi cuerpo quiere callar algo me va a traicionar aunque yo racionalmente diga no no no, yo digo todo, yo cuento todo, lo que voy a hacer exactamente es meter los labios… luego asienta la cabeza mientras niega, seguramente sabe más de lo que dice”, asegura.

El mayor momento llegó cuando pide justicia divina al tiempo que interviene su cuñado y esta muestra con todo una sonrisa en su rostro mientras le responde “exactamente compadre”.

“Cuando habla del compadre hasta los ojos le brillan es lo que ha despertado en redes sociales una gran animadversión, también hay que decir que cada persona vive el duelo de forma distinta, pero seguramente que esta persona sabe más de lo está diciendo”, aseguró.

Los internautas siguieron debatiendo el comportamiento de la mujer al asegurar que más dolidos lucían los vecinos de la zona donde murió el comediante, que su esposa.

“Está muy extraña su actitud”, “Es cierto el duelo se vive de diferente manera pero si ella estuvo presente cuando le pasó a su esposo no es para que esté tranquila”, “Nadie puede sonreír si le matan al esposo de frente”, “Su mirada no tiene mirada de tristeza”, “Investiguen a ella y al compadre al parecer ellos lo mandaron a callar”, es parte de los comentarios.