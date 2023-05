“Era muy sencillo, se le subió””: Arath de la Torre “decepciona” fans tras pelea con conductora

Arath de la Torre está envuelto en polémica de nueva cuenta y esta vez por una extraña disputa con la conductora de Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro. Los hechos ocurrieron durante una fiesta infantil en donde coincidieron y en la que, de acuerdo con las declaraciones de Joanna, Arath la insultó a ella y a su hija. Eso aparentemente luego de que meses atrás, la conductora hiciera críticas sobre su trabajo.

Joanna aprovechó la emisión de Sale el Sol para dar detalles del enfrentamiento que tuvo con el conductor de Hoy, afirmando que fue insultada, intimidada, agredida y que recibió una advertencia de que no se volviera a meter con él.

Joanna Vega-Biestro La conductora alegó que Arath de la Torre la ofendió a ella y a su hija (Instagram)

“Todo surge en febrero cuando él decide grabarse y publicar un video insultando al público diciendo que son unos huev..nes (…) Diciendo que tiene que levantarse todos los días y poner su sonrisa de pendej*”, afirmó Vega-Biestro y agregó que criticó esa actitud de Arath la cual lo estaba llevando a fracasar en sus proyectos.

Arath de la Torre se disculpó pero sigue sin convencer a los fans

El conductor se disculpó en la emisión de Hoy y reconoció que se equivocó.Aseguró que en ningún momento insultó a Joanna frente a su hija y señaló que “exageró”.

“Yo creo que sí exageró porque, ya al final de la fiesta, me acuerdo que estaba mi hija la más chiquita, Leah, acostada en una alberca de pelotas y estaba su hija de dos años que, -además- déjenme aclararles que no estaba presente su hija, yo fui muy cuidadoso en ese sentido, fue ella y yo, y en un tono superdiscreto, superbajo, porque estábamos en una fiesta, (...) si hubiera querido algo con dolo, me hubiera expresado mal de la nena y yo sería incapaz de expresarme mal de una niña”, declaró.

Arath de la Torre

La situación se salió de control pues ante los fans, las disculpas de Arath “se sintieron falsas”, además de que ya ha tenido antecedentes por su “caracter explosivo”. Asímismo expresaron sentirse “decepcionados” de él pues esa no era su forma de ser.

“Qué mala educación de este tipo que lo despidan atacar así a una mujer y más con su pequeña hija”. “No eres un caballero!! Te queda muy grande esa palabra!! Si no respetas a mujeres y niños!!”; “Se enterró solo y sacó su verdadera forma de ser. No hay disculpa que valga cuando alguien te agrede”; “Él era muy sencillo, pero se le subió... incluso ha dicho que no le habla a su hermano . Que se puede esperar con los demás...”; “Este va que vuela para ser el segundo de alfredo adame”, se lee en redes sociales.

El conductor ya ha tenido otras polémicas con as que ha “decepcionado” a los fans

En 2021 la Youtuber Nath Campos fue “comidilla” de los conductores Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre luego de denunciar que había sufrido un abuso por parte del youtuber Rix. Nath contó que había salido de fiesta y que había despertado en el departamento de este sin saber qué había pasado. En una emisión de Hoy donde analizaron la situación, el conductor revictimizó a Campos diciendo: “Si esto es cierto que se aclare, si no, también, porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera”, apuntó.

De la Torre tuvo que salir a ofrecer disculpas públicas pero siguió escudándose en que “nunca dijo que estaba de acuerdo con lo sucedido”, encendiendo aún más indignación.