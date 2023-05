Chayanne se pone ‘pícaro’ y sus fans enloquecen en las redes sociales: “¡Qué abuso de hombre!

Es el artista con el cuerpo más espectacular de la industria del entretenimiento, tiene 54 años y todas sus fanáticas aseguran que está “como el buen vino”. Es Chayanne, el hombre que le roba suspiro a sus más de 7, 4 millones de seguidoras.

El cantante puertorriqueño está pronto a lanzar una nueva canción de la que ha dado algunas pistas en sus redes sociales. Por ahora solo se sabe que se llama Bailando Bachata y que está en plena grabación de su video clip.

El hombre que conserva intacta su sonrisa y el físico de infarto ha dejado a sus seguidoras de Instagram y TikTok, esperando por más en un video que colgó recientemente.

¿Se la quita o no?

Resulta que, en un descanso de las grabaciones de su videoclip, Chayanne decidió entrar a su remolque a descansar, no sin antes hacer una de las suyas para hacer suspirar a las féminas.

El intérprete de “Lo dejaría todo” y “Un siglo sin ti” venía llegando de grabar una escena en una piscina, por lo que solo traía puesta una bata y debajo un bóxer negro.

“Ahora mismo vengo de una de las escenas de la piscina. El video está quedando hermoso. Me pusieron una bata y ahora no sé si ... ¿Me la quito o me la dejo?”, preguntó en tono de picardía, para luego ingresar a su camerino.

Al subir el clip a las redes sociales escribió: “Jumm, espero que les guste… el video de Bailando Bachata”.

La locura desatada en las redes

En cuestión de minutos el video se convirtió en una locura porque en menos de 48 horas ya tiene más de 173 mil “me gusta” y 4.509 comentarios subidos de tonos de todos sus fans de Instagram. En TikTok ya tiene más de 165 mil visualizaciones.

“Mucha ropa, mucha ropa”, “Te gusta mortificar esposo mío”, “Esto es abuso, cómo un hombre puede estar tan rico”, “La bata está de más”, “Te la quitas conmigo”, “Uffff que pregunta...que vuele esa bata”, “Diosssssss que regalo para comenzar la semana. Cómo haces para ser tan bello”, son algunas de las respuestas que recibió el cantante.