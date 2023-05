Encontró el amor pero a la hija de Andrea Legarreta le llueven críticas: ¿a qué se dedica su novio?

Mía Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín ya tiene 18 años y ha dejado la soltería. A través de redes sociales, la joven compartió que Tarik Othón es el afortunado que se ganó su corazón.

En las historias de Instagram que compartió Mía se puede ver que el joven no escatimó para declararse a lo grande. Othón mandó a poner unas letras gigantes luminosas en las que se leía: “¿Quieres ser mi novia?” y luego de que la joven diera el sí, estallaron fuegos artificiales.

Pese a que con esto se confrimó el noviazgo, ninguno de los dos ha publicado una foto juntos o del momento en sus respectivas redes sociales, eso sí, las críticas llovieron en la publicación que fue compartida por diversos medios.

Mia Rubin Así fue como Tarik le pidió a la hija de Andrea Legarreta ser su novia (instagram)

“Lástima a lo que se dedica él”; “Ellos me dan equis ni los conozco, lo único malo que veo es que aun vean el maltrato de toros como un deporte”; “Ojalá le diga que no. Mata a los pobres toros, dejándolos heridos, van muriendo lentamente. Es cruel con los animales, qué puedes esperar de él. Y a eso no se le llama arte como muchos piensan, es crueldad animal”; “Uuuupsss, no hay buen pronóstico para esta pareja”; “Si así trata al pobre toro imagínate a ti princesa date cuenta”; “Un torero, no puede ser una buena persona!”; “Maltratador de animales. Como es posible que siga habiendo personas que sigan dedicándose a eso y todavía le festejen! A eso se dedica el tipo este”; “Un maltratador de animales ahh noooo a ver que dice la Legarrtea”.

Mia Rubín La hija de Andrea Legarreta ha encendido la polémica por su noviazgo con un torero (Instagram)

¿Quién es Tarik Othon?

Tarik Othon es uno de los jóvenes promesa de la tauromaquia, pues desde 2019 se ha desempeñado como torero. Durante su debut en Jalisco, le cortó la oreja a un toro, lo que lo llevó a ser ovacionado por todos los presentes. Nació en Querétaro y ha sumado más de 15 corridas toradas desde su debut.

De acuerdo con los informes, desde los ocho meses monta a caballo y a los tres años ya tomaba clases de equitación; para los 12 años ya participaba en competencias internacionales. Según una publicación del portal “Suerte matador”, debutó a los 15 años en la tauromaquia en Guadalajara.

En su cuenta de Instagram oficial comparte fotografías de sus momentos más impactantes en la plaza de toros. Esto por supuesto ha sido muy controversial por las implicaciones detrás.

Parte del origen de la tauromaquia, se remonta al siglo XII cuando los toreros montaban a caballo para alancear a los toros. La tradición continuó evolucionando en España y llegó a México en el año de 1526. Existen diferentes modalidades y está presente en España, Portugal y algunas regiones del sur de Francia. En Hispanoamerica se lleva a cabo en Perú, México, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Si bien algunos defienden esta actividad como una tradición, para otros es crueldad animal por lo cual asociaciones animalistas han luchado por su prohibición. Ante la pregunta de si los toros sufren o no durante las corridas de toros, María González, veterinaria y co-fundadora del santuario de animales La Vida Color Frambuesa, aseveró al medio El Salto que “el toro sufre como cualquier individuo con sistema nervioso central” desde el momento que es capturado pues su cerebro lo persibe como algo desconocido y peligroso. Este estrés afecta su presión sanguínea, sistema inmunológico y sistema digestivo. La especialista añadió que supuesto, el ser alanceado lo afecta a nivel físico porque es doloroso para su piel, músculos y órganos.