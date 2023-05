No sólo llamaron hipócrita a Shakira, ahora la acusan de supuesto plagio pero así “se respalda”

Shakira volvió a ser tendencia tras el estreno de ‘Acróstico’, tema que interpreta junto a sus hijos Sasha y Milan. Este llegó poco después de que se mudara a Miami con ellos para iniciar una vida lejos del escándalo de Piqué y Clara Chia y aunque no ha roto récords como lo hizo la sesión ue grabó con Bizarrap, ya se ha convertido un himno de amor para las mamás.

“Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites, estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy”, reza la canción.

Acróstico de Shakira La sororidad ganó: Georgina Rodriguez y A tonella Roccuzzo se unieron para apoyar a Shakira.

Sin embargo, mientras que parecía que la colombiana finalmente tendría un poco de paz y tranquilidad, no ha faltado la controversia.

Hace apenas unos días, Shakira fue señalada de hipócrita por “utilizar” a sus hijos para “facturar” y trascendió que Piqué estaría muy molesto por la participación de estos en el videoclip, pues no fue notificado al respecto. Aunque esto no ha sido confirmado, diversos medios aseguran que ya estaría buscando la forma de tomar acción legal en contra de su ex pareja.

¿Acróstico es una copia de otra canción?

Por si los problemas no fueran suficientes, la cantante española Paula Mattheus alegó a través de redes sociales que le estaban llegando varios mensajes de sus seguidores diciendo que encontraban similitudes entre una de sus canciones y el nuevo sencillo de Shakira. Específicamente señalaron similitudes entre la canción ‘Te lo dije de verdad’, el cual Mattheus lanzó en 2021.

ACRÓSTICO 👩‍👦‍👦🧸

SASHA / SHAKIRA / MILAN pic.twitter.com/hqasD1SQ5v — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) May 19, 2023

Shakira está bien respaldada

Luego de que la noticia circulara en diversos medios, Paula Mattheus aclaró que no denunció plagio de Shakira aunque según dijo en un tiktok, sí encuentra similitudes con su canción. Esto sería específicamente en el segundo 41 hasta el minuto uno con 18 segundos.

“Que se parezca no quiere decir nada, no es un plagio. Yo no creo que Shakira me haya plagiado una puñetera canción, no creo que Shakira esté escuchándome en su casa, sinceramente; ojalá pasara, pero no lo creo”, aseguró la cantautora.

“Son los mismos acordes, una melodía parecida, pero, de verdad, no creo que nadie me haya plagiado, ni lo estoy denunciando, ni nada eso”, dijo Mattheus.

La acalaración de la cantante no fue bien recibida por internautas y no perdieron la oportunidad de salir en defensa de Shakira e incluso algunos mostraron que no hay forma de que sea acusada de plagio en algún momento.

“No, no veo coincidencias, no soy músicos pero en opiniones de algunos expertos hay sonidos que van hacer iguales, pero es por el formato!!!”; “la 1 es un tarareo y la de Shaki es una composición”; “tiene parecido en la melodía pero no en la canción ya que esta se conforma de letra y melodia”; “Son acordes que se usan en la música, son “recetas” musicales pero no son iguales”.

Hace unos meses, Shakira fue señalada por otro plagio pero tampoco trascendió. La Music Session #53 de Shakira con Bizarrap estuvo envuelta en polémica luego de que la cantante venezolana Briella acusara que la melodía es idéntica a una canción suya llamada “Solo tú”, la cual lanzó en 2022.