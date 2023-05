“Ya enseñó el cobre”, video de Andrés García por el que dicen que su esposa “lo manipuló” como dice Palazuelos

Las cosas entre Margarita Portillo y Roberto Palazuelos, a quien Andrés García consideró por años su hijo están cada vez más tensas y peores.

Palazuelos considera a la esposa del fallecido Andrés García la única culpable de enemistarlo con él y hasta con sus hijos en sus últimos días de vida, solo para “quedarse con su fortuna”.

En diferentes oportunidades la ha acusado y recientemente lo volvió a hacer en el programa De primera Mano donde dijo “sé que se va a leer el testamento muy pronto, Margarita es la albacea y van a ver si en el testamento hubo un cambio o si mágicamente Margarita terminó siendo la beneficiada con todo”.

Esto molestó tanto a Margarita, que decidió publicar un video de Andrés García en el que la defiende de los ataques de Roberto Palazuelos, pues asegura que él sabía que pasaría y por eso dejó el video grabado antes de morir.

Margarita Portillo causa confusión e indignación en redes con video de Andrés García defendiéndola

Margarita Portillo publicó un video de Andrés García en su cuenta de Intagram en el que actor decía “Beto’ no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil, no tienes por qué andar hablando de mi mujer en público (…) por favor olvídate ya del nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer”.

La esposa del fallecido actor escribió junto al video “el día de ayer vi por la televisión que Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mí y las decisiones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las decisiones de mi esposo se cumplan como él lo quiso”.

Y explicó que ya no planea quedarse callada, por lo que publicó este video que asegura, Andrés García le pidió que grabara, porque sabía que Palazuelos la iba a atacar.

“Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos y de la gente que no quiso estar a su lado cuando más los necesitó”.

Sin embargo, lejos de favorecerla, este video causó indignación en las redes, y muchos que la apoyaban, aseguran que parece que Palazuelos sí está diciendo la verdad y ella “sí lo manipuló”.

“Señora como utiliza la cuenta de Instagram del actor Andrés q falta d respeto, para utilizarla a su conveniencia”, “Qué precavida a la señora no?? Ahí está más que claro que se dedicó la señora de los últimos días de vida de don Andrés”, “La vieja se quiere quedar con el dinero”, “Yo le creo a palazuelos 👍🏻 y esta prueba lo confirman! Lo tenia manipulado”, y “Ya enseño el cobre la vieja y queda más que claro”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Muchos pensaban que tras la muerte de Andrés García, sus hijos y Margarita podrían unirse, pero al contrario, las cosas han empeorado y ahora la esposa del actor tiene muy pocos a su favor.