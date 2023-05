“Que majadería es esa”, los desplantes de Kimberly Loaiza y su esposo en programa que molestaron a todos

Kimberly Loaiza fue parte del jurado del programa Mi famoso y yo en su última edición, y aunque todo salió bien en el programa, parece que por detrás de cámaras no fue igual.

Y es que según reveló la periodista Martha Figueroa, la famosa tuvo una actitud poco humilde al igual que su pareja, Juan De Dios Pantoja que la acompañó en todas las grabaciones.

La periodista reveló que muchos quedaron impactados con sus desplantes y actitudes y habría dejado una mala imagen.

Los desplantes de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja en Televisa y Mi famoso y yo

Martha Figueroa contó en un programa que Kimberly Loaiza llevó a su equipo de seguridad y estuvo escoltada todo el tiempo, lo que para ella fue exagerado.

“Un día tuvieron que ir del foro donde estaban al foro de Hoy e iba con el marido y unos custodios, haciendo como una formación diamante y la cuidaban y la traían custodiada”, dijo la periodista indignada.

Además, reveló que Juan de Dios Pantoja, al estilo de Bad Bunny, le lanzó el celular a una fan por sacarles una foto. “O sea que nacada es esa, esas majaderías”, dijo.

Y además, contó que el día que tuvo que ir al programa tuvieron que esperarla mucho. ”Estuvieron espere y espere porque no llegaba y tenían a los niños y a los otros artistas”.

Martha reprochó esta actitud de Kimberly, especialmente en Televisa, donde asegura que “está lleno de estrellas, gente famosa y talentosa, que groserías”.

“No me extraña esa actitud de ellos, son horribles”, “es que ellos vienen en combo y son de lo peor”, “son unos patanes de verdad”, “que horror no la inviten más a un programa”, “pero no la inviten, ni talento tiene”, y “no se quién es peor si él o ella”, fueron algunos de los comentarios en redes.

La pareja ha sido una de las más polémicas del mundo del espectáculo y aunque no se han referido a estas acusaciones, Kimberly se mostró muy feliz de estar en el programa.