Mientras fans de Halle Bailey esperan disculpa de Pato Borghetti, así lo defendió su esposa

Disney está celebrando la llegada del live action de ‘La Sirenita’ a los cines con una gira promocional de la que los fans han podido ser parte. Pese a las críticas que ha recibido desde que fue anunciada como ‘Ariel’, Halle Bailey finalmente está callando muchas bocas demostrando el talento que desborda, pues la cinta ya ha recibido muchos comentarios positivos.

La actriz visitó la Ciudad de México para asistir a la alfombra azul de la premiere de la cinta y de paso, ofreció algunas entrevistas a diferentes programas de variedades.

El conductor Patricio Borghetti fue el encargado de entrevistarla en Venga la Alegría pero un desatinado comentario hizo que le llovieran críticas.

Tunden a Patricio Borghetti por hacerle un comentario sobre su color de piel a Halle Bailey. pic.twitter.com/LlqwIWMQKU — ¡OMG! (@omgchismes) May 13, 2023

“Te lo prometo, nadie de los que estábamos en esa sala ayer, estábamos viendo el color de tu piel, todos, todos, estábamos perdidos en tus ojos”, comentó Borghetti.

De inmediato, las redes sociales reaccionaron a sus palabras llamandolo racista, impertinente y hasta mal entrevistador.

Patricio Borghetti Internautas reaccionaron a la entrevista del conductor a la actriz (Twitter)

El influencer Pavel Gaona publicó un comentario que se viralizó y que el mismo Patricio respondió:

“Me da lástima y un poco de vergüenza, que quieras transformar palabras de amor, en esto. Pensé que eras más inteligente. Le dije que estaba haciendo historia y cambiando el mundo para mejor. Ella lo recibió con agradecimiento y amor. Tú no pudiste y lo editaste”, escribió en su cuenta de Twitter.

Patricio Borghetti El conductor de Venga la Alegría hizo desatinado comentario (Twitter)

Odalys Ramírez salió en defensa de su esposo

En redes sociales, los fans han pedido desde hace días que el conductor de Venga la alegría se disculpe con Halle Bailey, algo que a la fecha no ha sucedido.

Algunos incluso inundaron las publicaciones de Odalys Ramírez, esposa de Patricio, con mensajes que rezan: “Ojalá también el programa enseñen a tu pareja a pensar… antes de hacer un comentario totalmente fuera de lugar. Incómodo para Halle”. “Ojalá tu marido aprenda a no hablar acerca del color de piel de las personas”. “Señora espero y no esté de acuerdo con su esposo y le haga notar que lo que dijo estuvo fuera de lugar por decir lo menos”.

Odalys Ramírez Los conductores asistieron a la premiere de La Sirenita (Instagram)

Tras varios días en silencio, la también conductora salió en su defensa. “Nosotros, tu familia y tus amigos que te queremos sabemos quién eres. Amoroso, generoso, siempre armonizando y sumando a las vidas de quien amas”

Odalys Ramírez

El problema detrás de la entrevista a Halle Bailey

En estos días circuló un rumor publicado por El Universal que apunta que la actriz pidió no ser expuesta a entrevistas con gente no preparada. Aunque esto no se ha confirmado y algunos apuntan que pudo tratarse un “teléfono descompuesto” pues no hay fuentes seguras, no hay que perder de vista el problema que significa lo que sucedió con Patricio Borghetti.

Halle Bailey La Sirenita se estrenará próximamente en cines (Instagram)

Si bien podría parecer un comentario que no iba malintencionado, sí posee tintes de racismo ya que está haciendo mención de algo que nisiquiera debería ser relevante. Una persona no es su color de piel y su talento no tiene nada que ver con ello.

No es un halago decir “no me fijé en tu color de piel”, es un comentario pasivo agresivo y es hablar con ignorancia. La raza, el color de piel, el género, la apariencia, no deben ser señalados jamás como si de eso dependieran nuestras capacidades.

Halle Bailey La actriz no teme experimentar con sus looks (Instagram)

Por supuesto, esto no es sólo Patricio Borghetti. Durante los años de promoción del live action de ‘La sirenita’, Halle ha sido víctima de los comentarios más crueles, todos de adultos que aseguran que su versión “arruina” la infancia de los que crecieron con la animación y que se trata de “inclusión forzada”. Mientras tanto para las niñas que no se fijan en su color o si se parece o no a la Ariel de 1989, Halle es esa princesa con la que sueñan ser.

En una entrevista con The Face hace unos meses, aseguró estar consciente de lo que se dice de ella y confesó que realmente no le sorprende.