Erik Rubín y la tragedia que vivió junto a Andrea Legarreta por sus adicciones: “Lo dejé todo por sanar”

Erik Rubín rompió el silencio y confesó lo difícil que fue lidiar con el éxito, la rebeldía de la juventud y las adicciones a las drogas y el alcohol.

En entrevista con Yordi Rosado, Rubín contó que vivía de fiesta en fiesta y llegó a tener distintos percances originados por el consumo de estupefacientes, “alcohol y toda la farmacia, canasta básica y sí, como que lo que potenciaba todo era el alcohol”.

También confesó que intentó en varias oportunidades regenerarse, especialmente cuando se unió a Andrea Legarreta, pero en ese proceso de desintoxicación sufrió varias recaídas.

Perder un hijo me hizo cambiar

Una de las recaídas la recuerda con mucho dolor, pues sucedió justo cuando Andrea y él esperaban al que sería su primogénito.

Confesó el exTimbiriche que la pérdida del bebé fue el golpe más duro que vivió y contó que cuando Andrea Legarreta le dio la noticia, él tenía una resaca por haberse ido de fiesta.

Esta situación lo hizo sentirse sumamente mal, por lo que decidió buscar ayuda y desde entonces ya no ha consumido ni una sola gota de alcohol ni ninguna otra sustancia, reseñó El Heraldo de México.

“Decidí dejar el alcohol, dejarlo todo (…) No pude haber hecho algo mejor para mí”.

“Mi fondo fue cuando Andrea y yo estábamos buscando un bebé, nos tardamos cinco años buscándolo y en esa ocasión yo ya había dejado de beber y se embarazó y dentro de este embarazo yo volví a recaer y precisamente en esa recaída al día siguiente teníamos que ir al doctor y yo no llegué, no pude acompañarla porque estaba crudo sintiéndome horrible, porque me desaparecí y ella llegó a contarme que habíamos perdido al bebé”, confesó consternado.

“Aprovechó la vida al máximo”

Rubín considera que el bebé que perdieron dio la vida por él, por lo que ahora la aprovecha al máximo.

“De ahí me agarré, fue algo súper doloroso, yo así lo veo, que ese bebé dio la vida por mí y así de grande lo veo, así de fuerte, de ahí me agarré y gracias a Dios desde ese día no bebo ni uso ninguna sustancia y la vida me cambió completamente, lo que estoy cosechando es gracias a que dejé de beber”.

Asimismo, destacó que asistió por varios años a un grupo de Doble A, donde aprendió distintas técnicas para controlar su ansiedad.

Dijo que el ejercicio y la buena alimentación, lo alejó todavía más de los vicios para enfocarse de lleno en su carrera y en su familia.

Erik Rubín aseguró que su relación con Andrea Legarreta todavía no está perdida, sino que están en un proceso para redescubrirse como pareja y confesó que en caso de que el resultado no sea positivo, pensarán en el divorcio.