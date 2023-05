Mientras Cazzu luce su embarazo, Nodal sigue hablando de sus exs y lo critican por “irrespetarla”

Nodal y Cazzu están en una de las mejores etapas de su vida pues esperan a su primer hijo, algo que la cantante ha presumido constantemente en redes sociales con varias postales de su embarazo.

Se nota que la rapera está muy emocionada por convertirse en mamá, ya que nos ha dejado vistazos del crecimiento de su barriguita, las veces que su bebé va ‘a ver’ a papá en concierto y los fabulosos outfits que la han acompañado en estas fechas.

Sin embargo, el lado del mexicano es completamente distinto. Los internautas lo están criticando porque mientras su pareja no deja de mostrar lo contenta que está por formar una familia a su lado, él no ha perdido oportunidad para hablar de sus exparejas.

La conversación más reciente sobre ese tema llegó en la invitación al podcast, Escuela de Nada, donde Nodal se explayó sobre muchas áreas de su vida y por supuesto que sus relaciones amorosas no se quedaron atrás, dando fuertes confesiones.

En la charla, Nodal recordó cuál fue el desplante amoroso que más le dolió y que hasta pensaba casarse con esa mujer, lo que muchos vieron como un “irrespeto” a Cazzu.

En el podcast, el intérprete de Ya no somos, ni seremos explicó que “tuve una novia a los 12 años, yo juraba que me iba a casar con ella y que iba a ser la mamá de mis hijos. Tenía un mundo de los dos… vamos a ir a la misma universidad y me terminó, fue un dolor como de ocho meses”,

Conforme con sus mismas palabres, más adelante tuvo otras relaciones con personas que fueron “el mismísimo diablo”, por lo que hasta muchos creyeron que se trató de una indirecta hacia Belinda.

Cazzu anuncia su embarazo Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

“¿Hasta cuándo habla de sus exs? Ya aburre”; “Según está feliz con Cazzu pero sigue habla y habla de su pasado”; “El wey que menos supera a sus exs”; “Qué cansón es Nodal en sus rupturas”; “Cazzu amiga date cuenta”; “¿Tiene a su novia embarazada y sigue hablando de sus exs? Supéralo señor”; opinaron los internautas.