La hija mayor de Ninel Conde ya cumplió 26 años: ¿se parece a la cantante?

Aunque parece que fue ayer cuando Ninel Conde dio la bienvenida a su primera hija, la realidad es que han pasado más de dos décadas desde que la cigüeña tocó la puerta de la estrella mexicana.

Ahora, la primogénita de la cantante está convertida en una guapa jovencita que se abre camino lejos del mundo del espectáculo y no parece tener intenciones de seguir los pasos de sus papás.

¿Quién es la hija mayor de Ninel Conde?

Ninel Conde debutó como mamá a sus 20 años de edad con el nacimiento de su hija mayor, Sofía, el 7 de mayo de 1997. Ella es fruto del matrimonio de la actriz con el también actor Ari Telch.

Un par de años después de su llegada al mundo, la pareja se separó definitivamente y la pequeña quedó bajo la custodia de su reconocida madre, aunque no dejó de tener relación con su papá.

Durante su niñez, la heredera de “El bombón asesino” resintió la atención que la fama de sus padres le traía. Por eso, al crecer, decidió mantenerse totalmente al margen de la farándula mexicana.

Ninel Conde, su madre y su hija | Instagram

“Dice que le hacían bullying en la escuela por ser hija de Ninel”, contó una presunta amiga cercana a la joven en una entrevista publicada por TVNotas en mayo de 2022.

“Ella me cuenta que lo que más recuerda es que en la primaria le decían que estaba fea, pues sus compañeros veían en la tele a Ninel y le decían que no se parecía”, agregó.

Asimismo, la informante aseguró que también “le daba mucha pena todo lo que hacía su mamá, desde su forma de vestir hasta sus escándalos con sus parejas”.

Hija de Ninel Conde | Instagram

En el año 2014, cuando tenía 17 años, Sofía decidió vivir un tiempo con su papá. Luego se marchó al extranjero para cursar la preparatoria. De acuerdo a la revista, se presume que fue Suiza.

“Ella misma pidió que la mandaran al extranjero, donde no la conocieran ni la señalaran, porque en plena juventud vivió todos los escándalos de su mamá y sentía mucha pena…”, aseveró.

Tras finalizar su educación media superior, Sofía se mudó a Estados Unidos para ir a la universidad. La joven hizo dos carreras en Los Ángeles, California: Periodismo y Producción de Medios.

Ninel Conde y su hija | Instagram

Luego de finalizar sus estudios en 2019, la hermana mayor de Emmanuel trabajó durante un año en la producción de comerciales en la ciudad californiana, comentó la supuesta allegada al medio.

“Con el tema de la pandemia terminó su contrato, pues la empresa donde laboraba tuvo que cerrar y, como ya se le iba a vencer el permiso de estudiante, tuvo que regresar a México…”, reveló.

De vuelta a su tierra natal, según la fuente anónima, Sofía vivió durante un tiempo con su papá, pero luego habría regresado a la casa de su progenitora en la Ciudad de México.

Hija de Ninel Conde | Instagram

¿Qué hace Sofía Telch en la actualidad?

Actualmente, Sofía Telch tiene 26 años cumplidos hace unas semanas, guarda un parecido con su mamá y permanece alejada del ojo público. Asimismo, aunque tiene redes, casi no publica en ellas.

Telch Herrera llegó a ser activa en su perfil en Instagram cuando lo abrió en 2020. Incluso compartió varias fotos de su vida, pero decidió borrar todo y solo dejó una publicación y un reel pagados.

En su cuenta en la red social, en donde acumula más de 80 mil seguidores, ella se identifica como una “creadora digital” basada entre México y Los Ángeles. Antes se presentó como una escritora.

Hija de Ninel Conde | Instagram

Sin embargo, según la informante antes citada en su entrevista a TVNotas, ella supuestamente viviría de la renta de un departamento que su progenitor le regaló hace muchos años atrás.

En aquella publicación, también se dijo que Sofía tenía actitudes de “rebeldía”, no mantendría una buena relación con la intérprete de Tú no vales la pena y llevaba “una vida de fiesta y excesos”.

Luego, en el marco del Día de las Madres en México, hizo unas publicaciones muy fuertes a través de sus stories que muchos creyeron eran para Conde y parecían confirmar su distanciamiento.

Hija de Ninel Conde | Instagram

¿Ninel Conde está peleada con su hija?

Empero, la artista lo desmintió. “Cada quien interpreta lo que quiere. Ahí no dice el nombre de nadie ni nada. Ella es una niña muy inteligente y expresa su sentir a su manera”, explicó a Ventaneando.

“Te repito: no sabe cómo procesar ataques. Ahí estoy yo para apoyarla y ayudarla”, añadió. “Es lógico que ella se saque de onda porque que la injurien así no se vale porque no es figura pública”.

En cuanto a si la joven se ha rebelado, la cantante expresó: “Ahora sí que no está en alturas de ponérseme rebelde. Ya se hubiese tardado. Gracias a Dios, siempre ha sido muy tranquila”.

Ninel Conde y su hija | Instagram

“Estoy muy contenta con lo que hemos logrado su papá y yo de la mujer que es. Van a ver cómo llega bien lejos. Es una niña estudiosa, que tiene dos carreras, que trabaja y se esfuerza”, dijo.

Por último, la famosa de 46 años de edad se negó a contestar una última pregunta sobre su heredera recordando que a Sofía “no le gusta el medio ni que hable yo de ella en cámaras”.

Más tarde, a finales de ese año, la intérprete de Alma Rey en Rebelde volvió a hablar sobre su relación con Sofía con reporteros y aseveró que todo estaba de maravillas entre ellas.

Ninel Conde y su hija | Instagram

“Mi hija está perfecta, trabajando; va a hacer una maestría, estoy muy orgullosa de ella. Vive conmigo, estamos bien, vamos a pasar Navidad juntas y nos vamos a ir de viaje”, comentó, según Telemundo.

Por otro lado, Ari Telch aseveró en un encuentro con medios en enero que él sostiene una relación estrecha con Sofía, quien está “a toda madre” y “muy guapa”, pero procura no meterse en su vida.

“No me meto mucho en su vida, ni de redes sociales, ni personal. Más bien, platico con ella, la pasamos bien cuando vamos a comer, cuando cotorreamos. Es normal, es mi hija”, apuntó.

“No puedo hablar de mi hija y decir ‘es que centrada’. Es una chava (normal)”, sostuvo, según recogió la revista People en Español.