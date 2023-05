“Y la queso”: harta de las comparaciones con Eduin Caz por “exceso de bótox”, Ninel Conde los calla a todos

Ninel Conde es una de las cantantes y actrices más famosas de México que aunque a sus 46 años luce espectacular, recibe muchas críticas por su físico.

Y es que muchos aseguran que se ha excedido con los “retoques” y “bótox”, llegando a lucir irreconocible, y hasta la han llamado “fea”.

Sin embargo, ella presume su belleza en sus redes sociales y deja ver que se siente sexy y hermosa sin importar lo que le digan.

Comparan a Ninel Conde con Eduin Caz por “exceso de bótox” y así respondió ella

Recientemente, Ninel Conde fue atacada y comparada con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, luego que aseguraran que él lucía muy “hinchado” y que parecía haberse inyectado bótox.

No solo comenzaron a criticarlo por cómo lucía, sino que incluyeron a Ninel Conde en el escándalo y comenzaron a compararla con él.

“Pero qué le pasó, se parece a Ninel”, “cómo destruirse la cara como Ninel en un simple paso, bótox”, “jaja pero se parece a la Ninel, que horrible”, y “Eduin y Ninel parecen gemelos jaja”, fueron algunas de las crueles críticas.

Ante estas comparaciones, Ninel no se quedó callada y respondió de forma tajante. “¿Cómo saben cuándo te pones mucho bótox? O sea, el bótox no se puede notar cuando tienes mucho, porque eso es una toxina que hace que los músculos se paralicen o se atenúen, y no tengas tanta gesticulación”, dijo a los periodistas tras ser cuestionada por las comparaciones.

Y destacó “ Eduin puede hacer lo que quiera, él ya está más allá del bien y del mal. La que puede, puede y la que no, ‘queso’”.

De esta forma, Ninel Conde deja claro que no se arrepiente de los arreglos estéticos que se ha realizado, y para ella, luce mejor que nunca, sin importar lo que digan de ella.

No es la primera vez que se enfrenta a estas críticas y comentarios de su físico, pero ella no deja que la afectan y prueba que es una mujer segura de sí misma.