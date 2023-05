Daniela Luján da un salto fuera de su zona de confort para mostrar la riqueza de México

México es un destino que tiene algo especial para todos, desde playas fabulosas y ruinas antiguas, hasta ciudades en donde se mezclan modernos edificios con la arquitectura colonial. Además, no hay rincón en esta parte del mundo en donde no sea posible encontrar comida variada y deliciosa. Es por ello que TNT trae bajo la manga una nueva producción que llevará a la audiencia a un recorrido por lo mejor de México.

Daniela Luján será la conductora estrella y en entrevista con Nueva Mujer reveló los detalles de su travesía. “La verdad es que nunca imaginé hacer esto. Es todo en un solo proyecto. Me gusta la artisteada, la conducción, comer, platicar con personas y viajar. Fue un sueño hecho realidad que gocé muchísimo. Era un plan personal que al momento que llegó dije ¡qué maravilla!”, confesó.

Un pequeño gran viaje Daniela Luján mostrará su lado más aventurero (TNT)

Y es que a sus 35 años, Daniela cuenta con una amplia trayectoria como actriz, cantante y conductora pero ésta fue una oportunidad para salir de su zona de confort que despertó su lado más aventurero.

“Hay todo un equipo detrás que estuvo planeando la ruta, los mejores lugares para conocer y no nada más este lado turístico de las ciudades que todos conocemos sino que buscaron cómo tener una experiencia muchísimo más íntima y particular con la ciudad”, reveló acerca del proceso que se llevó a cabo para definir el recorrido del show.

Un recorrido express con lo mejor de los destinos mexicanos

De acuerdo a la premisa, serán solo 48 horas en las que la actriz tendrá para recorrer varios puntos del país como Ciudad de México, Querétaro, Xcaret, Puebla, Xel-Há y Xplor. El objetivo será aprovechar su tiempo de la mejor manera posible mostrando la variedad de actividades que cada destino ofrece, desde un viaje en kayak por Xochimilco, hasta acampar en medio de la nada y ver el amanecer.

Un pequeño gran viaje Daniela Luján recorrerá distintos destinos turísticos en 48 horas (TNT)

“Puedes ir a conocer lugares increíbles que muchas veces no tienes idea. Este ‘pequeño gran viaje’ es una guía para que lo hagas expréss y no te pierdas de nada”, comentó Daniela.

A pesar de que vive en la Ciudad de México, la actriz confesó que fue el destino que más la sorprendió. “Uno vive aquí pero no siempre tienes estos ojos de turista en tu propia ciudad y poder tener esa oportunidad, de ver el amanecer en Xochimilco por ejemplo, pasear por las calles de la Roma, ver los puestitos; uno siempre va rápido sin voltear. Me sorprendió disfrutarla con ojos más relajados y tener otra perspectiva”.

La riqueza de viajar y salir de tu zona de confort

Existe una frase que dice que “la única regla para viajar es volver diferente a como uno se fue” y la actriz confesó que en efecto, “hay una Dani antes y una después” de ‘Un pequeño gran viaje’. Según compartió, enfrentó varios retos físicos al tener que llevar a cabo actividades extremas que nunca antes había hecho.

Un pequeño gran viaje Daniela Luján (TNT)

“En la Riviera que estuvimos en los parques Xcaret, hice un salto que en mi vida habría hecho. Fue desde una piedra bastante grande y eso me dio miedo la verdad. A parte me dieron una cámara para hacerme una selfie en el salto. Me dio mucho nervio darme un panzazo, romper la cámara, ya sabes”.

Por otro lado, Daniela también se enfrentó un gran reto mental al quedarse completamente sola en un glamping. “Nadie más de la producción se quedó ahí, sólo yo. Sí soy una mujer adulta pero nunca me había quedado en medio de la naturaleza yo sola. No sabía nada más pero ver el amanecer ahí estuvo muy bonito”, señaló y confesó que fue un momento de “mucho ruido mental y miedo” pero al mismo tiempo de agradecimiento.

Un pequeño gran viaje En 48 horas, Daniela Luján mostrará la riqueza de la cultura mexicana (TNT)

“Estás haciendo una experiencia increíble que no tienes siempre. Con eso me calmé bastante y lo disfruté. Fueron cosas muy bonitas, también la convivencia con la gente en los lugares a los que llegábamos. Gente que tenía muchas ganas de contarnos la historia de su local, de su ciudad, sus tradiciones y eso fue muy enriquecedor porque te acerca un poco más a lo que se supone debíamos conocer de nuestro país y que muchas veces pasamos de largo”.

“Espero poder guiarlos por estas experiencias de una manera divertida, darles una idea de que aunque hay muchas experiencias inefables, acercarlos un poquito a lo que fue y que les llame la atención conocer nuestro país. México tiene mucho que ofrecer y me encanta poder ser la afortunada de llevarlos de la mano por este pequeño gran viaje”, puntualizó Daniela Luján.