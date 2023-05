Vanessa Guzmán sorprendió a su novio en su cumpleaños, pero la reacción de él “fue la peor”: “no te merece”

Vanessa Guzmán dejó las telenovelas para seguir su pasión y dedicarse al mundo del fisicoculturismo, luciendo un cuerpo muy tonificado y trabajado.

A sus 47 años la mexicana se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres que por la edad no se atreven a hacer lo que quieren y ya ha participado en diferentes competencias de fisicoculturismo, triunfando en algunas.

Su vida está dedicada por completo al fitness, pero también es mamá, abuela, y novia, y una de las personas con quien pasa más tiempo actualmente es con su novio, Carlos Martínez.

Te recomendamos: ¡Vanessa Guzmán ya es abuela a sus 45! Así de orgullosa y feliz presumió a su nieta

A través de sus redes, la actriz presume su relación constantemente y deja ver lo feliz que es con él, así como lo hizo este miércoles por el cumpleaños de él.

Vanessa Guzmán sorprende a su novio en su cumpleaños, pero la reacción de él es la peor

Vanessa Guzmán publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se ve le lleva un pastel de cumpleaños a su novio Carlos Martínez en el gimnasio.

En el video se ve que él está entrenando y ella sale de sorpresa con el pastel, con una enorme sonrisa y escribió “Hoy estamos de doble celebración en @bodyfitnessfactorygym !! Día de las madres y cumpleaños de @carlosrmaartinez 🤩💚 Feliz día amor!! Por muchos años más de celebración”.

Sin embargo, la reacción de él no fue la esperada, pues ni sonrió, ni se mostró feliz, ni agradecido, estaba muy serio y esto molestó a sus seguidores en redes, quienes le pidieron que se valore y esté con alguien mejor, con “con un patán”.

“Hermana date cuenta!! 😢 Tu con tan hermosa vibra y actitud y el lenguaje corporal de tu pareja lo dice todo”, “uy no puedo con la emoción de él, es que me contagié”, “él no te merece, eres mucha mujer para ese patán”, “tan linda ella con la sorpresa, él no...”, “No se le ve contento y parece que ni quería que lo toque”, “que tipo tan grosero”, y “Que hombre tan antipa##%se ve hasta como q no quería q ella lo tocara”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Te recomendamos: Vanessa Guzmán triunfa a pesar de las críticas y muestra la importancia de creer en ti misma

En todas sus publicaciones su novio siempre se ve serio, puede que sea su personalidad, o que no esté feliz con ella, pero hasta los momentos, Vanessa lo sigue presumiendo y se muestra muy enamorada.