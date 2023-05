“Todos vamos para allá”: últimas fotos de Silvia Pinal desatan críticas pero así la defienden

Alejandra Guzmán y su hermano Luis Enrique causaron indignación en redes sociales luego de publicar unas fotografías al lado de su madre, Silvia Pinal, con motivo del Día de las Madres. “Celebrando desde hoy el #10DeMayo #DíaDeLasMadres”, se lee en la descripción.

Si bien la intención ha sido mostrar el cariño que tienen por su madre, terminaron siendo criticados por “exponerla”, además de que algunos le recordaron a Luis Enrique Guzmán la polémica en la que se vio envuelto hace unos meses cuando presuntamente intentó engañarla para cambiar la herencia a su favor.

Además de esto, no faltaron quienes señalaron el aspecto de la primera actriz, quien ya tiene 94 años y ha presentado problemas de salud en los últimos años.

Alejandra Guzmán Fotos de Silvia Pinal preocupan a los fans (Instagram)

“La verdad no me gustaron las fotos, sé que fue una persona muy guapa en su juventud. Sin embargo creo que no es de buen gusto que la expongan si porque la verdad ya no está para eso pierde personalidad y respeto , no se vale que publiquen fotos así”. “Qué barbaridad verla así!”. “No se me hace válido que la expongan, digo es la edad pero es mejor que cuiden los detalles, no se vale exponerla así!!”. “Qué tristeza me da ver a doña Silvia tan acabada”, se lee.

Alejandra Guzmán Estado de salud de SIlvia Pinal preocupa (Instagram)

En medio de la oleada de críticas, seguidores de la diva de México salieron en su defensa alegando que “no tiene nada de malo” verla así y que lo único que hacen quienes dicen que “no se vale exponerla así” es estigmatizar el envejecimiento.

“Qué mal que piensen que porque está viejita hay que esconderla. Recuerden que para allá vamos todos”. “Yo creo que es un orgullo para los hijos tener a sus padres con ellos estén como estén. La sra Pinal es una señorona en su tiempo de juventud fue muy hermosa ,la edad no pasa en vano, muchas felicidades, Dios la bendiga y tache para los que critican”. “Que todos vamos a envejecer y tenemos derecho a tener una foto, no nos pueden esconder la vida sigue, bien por ellos”. “Osea que porque está viejita y ya no se ve como antes ya no debe salir en fotos?? Envejecer no es pecado, es parte de la vida”, se leen las opiniones sobre la publicación en redes sociales.

Más señalamientos por “no cuidar bien” a Silvia Pinal

Alejandra Guzmán Los hijos de Silvia Pinal han sido muy criticados (Instagram)

En mayo de 2022, los hijos de la Diva fueron muy criticados por haberla “expuesto” en la obra de teatro Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, en la cual participó. Doña Silvia apareció en silla de ruedas, casi sin poder hablar y con una grabación que simulaba que estaba cantando.

Seguidores de la Diva hicieron un llamado para que no la expusieran de esa manera ya que además, parecía no poder sostenerse bien en la silla en la que permanece sentada toda la función.

Pasarán los años pero Silvia Pinal siempre será la gran diva de México

Silvia Pinal La primera actriz mexicana fue una de las mujeres más bellas (Instagram)

La actriz ha tenido una carrera llena de éxitos y pese a las polémicas que pudieron rodear su vida personal, su belleza y talento histriónico la mantuvieron siempre en lo más alto.

Pero las mujeres siempre nos hemos visto presionadas por la sociedad que espera que nos veamos de cierta forma conforme nos vamos haciendo mayores. Envejecer es algo inevitable, las canas y arrugas aparecerán pero también nuestro aspecto cambiará. No es una condena ni tampoco una razón para avergonzarnos, es la vida y nadie tiene derecho a criticar.