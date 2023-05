Carmen Villalobos se da su lugar y defiende el divorcio con Sebastián Caicedo

La felicidad le hace brillar los ojos de una manera muy especial a la host de TV, Carmen Villalobos. Desde diciembre del año pasado se dio la oportunidad de creer de nuevo en el amor, luego de que se divorció del también actor Sebastián Caicedo, con quien tuvo 12 años de romance, dos de estos como esposos.

En el 2019, tras 10 años de noviazgo, ella y Sebastián decidieron formalizar la relación y se juraron amor para siempre. Pero, la realidad fue otra, dos años y medio más tarde anunciaron a la prensa que se estaban divorciando, pues las cosas ya no funcionaban como antes. Tal declaración la ofreció en julio del año pasado.

Carmen Villalobos Carmen Villalobos se divorció en julio del 2022.

Se rumoró que se trató por infidelidad por parte de ambos, primero ella y luego él, pero no se confirmó nada. Lo que era cierto es que cada quien tomaría su propio camino. No tuvieron hijos, pero sí tres mascotas, que al principio Carmen se quedó con los tres perros mientras Sebastián se estabilizaba y en diciembre, ella tuvo que decirle adiós a Capuchino.

Caicedo en septiembre comenzó a coquetear con Julia Diez, una empresaria que conoció durante su visita a la iglesia Él fue muy discreto. Carmen por su parte de dedicó de lleno a su trabajo como presentadora del programa Top VIP Chef y otros planes cuando conoció al conductor del Exatlón USA, Frederik Oldenburg.

Carmen Villalobos y su novio Carmen Villalobos anunció en enero que tenía nueva pareja.

Desde entonces se han vuelto inseparables. Para ella, ha sido una conexión que no todos entenderían las raras formas en la que actúa el amor. En enero decidieron no ocultarse más, y hasta a Sebastián le gustó la noticia. Ahora ya no hay momento en el que ambos presuman en sus redes sociales lo mucho que se quieren.

El actor colombiano también hizo lo mismo, pero un mes más tarde, para el Día de los Enamorados. Pero a la única las críticas solo fueron en un solo sentido: hacia Carmen, a quien la insultaron por “amar tan rápido”.

Carmen Villalobos disfru Carmen Villalobos conoció de nuevo el amor al lado de Frederik Oldenburg.

No hay publicación de ella y Frederik en la que los haters no critiquen. Pero como todos tiene su límite, pues Carmen llego al suyo y defendió su decisión de divorciarse y querer a otro igual o mejor que a su ex.

“No entiendo el amor en este mundo. Se casó súper enamorada y duró lo que dura un globo lleno y ya está ful enamorada nuevamente. Quisiera entender este amor del humano”, le criticó en una seguidora en una foto.

Y la protagonista de “Café con aroma de mujer”, no se dejó y muy decentemente le contestó: “¡Cuando te pase lo entenderás! Un gran abrazo para ti”. Parece que ya Carmen está cansada de las críticas, pero esto no la detendrá en su misión de ser feliz al lado de Oldenburg.