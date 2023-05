El ‘raro’ anillo de compromiso de Lily Collins fue robado y no tiene que ver con su valor

Según reportes de TMZ, el ‘extraño’ anillo de compromiso de Lily Collins fue robado el fin de semana mientras se dirigía al spa en un hotel de West Hollywood en California, hasta el momento no se han localizado los presuntos ladrones y se cuenta que otros objetos preciosos de la actriz de ‘Emily in Paris’ también fueron hurtados.

Pero no solo fue el anillo de compromiso, también se llevaron el de bodas, por lo que el departamento de policía de Los Ángeles ya está investigando el caso, del que hasta el momento se dice que no han encontrado alguna huella que les dé un indicio del paradero de los responsables, porque la entrada no estaba forzada, por lo que ya están revisando las cámaras de seguridad del hotel para encontrar a los ladrones.

Lily Collins y Charlie McDowell Instagram: @lilyjcollins (Instagram: @lilyjcollins)

Este robo recuerda al hecho sucedió en París cuando Kim Kardashian perdió más de 10 millones de dólares en joyas, incluyendo el anillo de compromiso que Kanye West con un valor de 4 millones, todo esto orquestado por un grupo de ladrones, entre ellos, Yunis Abbas, quienes comenzaron a rastrear a la empresaria cuando notaron que presumía sus joyas en su cuenta de Instagram.

La boda de cuento de hadas de Lily Collins

El 25 de septiembre de 2020, el director de cine y guionista estadounidense, Charlie McDowell le hizo la emotiva propuesta de matrimonio a la hija de Phill Collins, anunciando su futura boda con una fotografía de la actriz, quien mostraba orgullosamente su anillo y un mensaje con una especial dedicatoria donde se leía: “En un momento de incertidumbre y oscuridad has iluminado mi vida. Siempre apreciaré mi aventura contigo”.

Lily Collins y Charlie McDowell Instagram: @lilyjcollins (Instagram: @lilyjcollins)

Un año después, el 4 de septiembre en 2021, la pareja se casó en una boda íntima y secreta en Dunton Hot Springs, un lugar que emana la magia de un bosque encantado digno de un cuento de hadas, donde Lily Collins comentó: “Lo que comenzó como un cuento de hadas, ahora es mi realidad para siempre. Nunca podré describir correctamente lo de otro mundo que fue el fin de semana pasado, pero mágico es un buen lugar para comenzar”.

¿Cómo era el anillo de compromiso de Lily Collins y cuánto costaba?

Después de este día, Lily Collins y Charlie McDowell se han mantenido como una pareja sólida y perdidamente enamorada, es por eso, que el este robo, representaría un golpe emocional a la actriz de ‘Emily in Paris’.

La preciada joya de la actriz brillaba por sus especiales características y es que fue ladirectora de joyería y relojes de British Vogue, Rachel Garrahan, quien la catalogó como: “Un anillo de compromiso que no parece un anillo de compromiso”.

Lily Collins Instagram: @charliemcdowell (Instagram: @charliemcdowell)

Es importante recordar que fue el propio Charlie McDowell junto a la joyera Irene Neuwirth quienes se encargaron del diseño de tan preciado objeto, lo que le añade un valor incalculable; se dice que el anillo posee una piedra de 2 y 3 quilates engastados en un marco de bisel con textura de oro amarillo de corte rose-cut.

“En lugar de buscar un anillo de compromiso con los máximos quilates, este anillo tiene una elegancia discreta, sin necesidad de gritar elegancia, que se centra en un diamante de corte rose-cut en un engaste contemporáneo de oro amarillo. Uno de los cortes de diamantes más antiguos que existen es el rose-cut, es tan claro que la piel de quien lo porta es visible a través de la piedra, lo que lo hace más sensual que vistoso”, dijo Garrahan a Vogue en 2020.

