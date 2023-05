La complicidad con Adamari no afecta relación de Toni Costa con Evelyn: así dieron un paso importante

Luego de que Adamari López y Toni Costa se reencontraran para celebrar la primera comunión de su hija Alaïa, internautas aplaudieron la complicidad que tienen. Sin embargo, algunos no dejaron de cuestionarse cómo es que la actual pareja del bailarín español toma esta relación pues además no estuvo presente en el evento.

“Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de Alaïa y en la mía porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante...Que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento como conmigo”, dijo la conductora a la revista People en Español.

Toni Costa / Adamari López / Alaïa Instagram: @toni (Instagram: @toni)

Han sido varias las ocasiones en las que Toni deja ver la buena relación que mantiene con la conductora pese a que se separaron en 2022 y es que, después de todo es la madre de su hija. Seguidores de la pareja publicaron en redes sociales “¿Todo bien Toni y Evelyn?”, a lo que estos respondieron: “Todo bien. Mañana nos vemos”. Posteriormente su novia reafirmó: “Sí, Toni llega mañana para Austin (Texas) y estaremos juntos”.

Toni Costa Evelyn Beltrán reaccionó a la relación de su novio con Adamari López (Instagram)

Toni ignora a quienes dudan de su relación con Evelyn

El bailarín no tiene tiempo para estarse enfocando en los haters que cuestionan su relación con la influencer y que incluso dudan de que su amor sea real. Y es que aunque el romance no ha sido tan mediático como el que tuvo con Adamari López, no significa que no esté profundamente enamorado.

Si bien no suelen compartir fotos de sus momentos juntos, se han convertido en el apoyo del otro y a poco más de un año de haber iniciado su relación, dieron un paso muy importante.

Evelyn Beltrán Toni Costa vive al máximo su amor con la influencer (Instagram)

Fue Evelyn quien compartió en sus historias de Instagram que decidieron tatuarse juntos.

“La primera y única vez que he tatuado”, escribió Toni Costa en la publicación donde aparece tatuando la muñeca de Evelyn Beltrán. “Y entonces admiro demasiado el trabajo y talento de los artistas tatuadores porque no es nada fácil”, continuó en el post.

Una de las cosas que más valora Toni de Evelyn es que ésta se ha esforzado por tener una buena relación con Alaïa, al tiempo que él se ha acercado al hijo de la influencer.