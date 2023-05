“No puedes verla a los ojos ”: actriz mexicana reveló cómo es trabajar con Julia Roberts

Antes de ser reconocida como una de las actrices más versátiles de México, Ariane Pellicer, fue una joven aprendiz a la que le tocó hacer personajes secundarios frente a otras estrellas más grandes, de la talla de Brad Pitt y Julia Roberts.

Así lo confesó en una reciente charla en el programa Montse & Joe, citada por Milenio, en la que develó parte de esas vivencias junto con dos de los artistas más aclamados de las últimas décadas, pese a su experiencia no fue la mejor.

Al menos, a lo que refiere a la protagonista de Mujer Bonita, de la que reveló que casi ni se le podía mirar durante las grabaciones ya que eso desataba su mal humor.

Así es Julia Roberts, según Ariane Pellicer

“Fíjate que no (es buena gente). No puedes verla a los ojos, no sé ahorita, pero en ese momento no podías verla, para actuar sí, pero él (Brad Pitt) sí es divino y todo mundo lo adora”, contó en la entrevista.

La artista, actualmente de 61 años y reconocida como la hija de la primera actriz Pilar Pellicer, coincidió con ellos en el rodaje de la película La Mexicana, estrenada en 2001, donde tuvo una pequeña aparición.

Precisamente, en sus escenas tuvo mayor contacto con el protagonista masculino, refiriéndose a esto como “un sueño cumplido”, aunque le desató muchos nervios.

“(Me dijo): ‘Hi, I’m Brad’ y le hizo así (golpeteó) en el mostrador, yo era la que le decía que no era su pasaporte, se tenía quedar en el pueblo y no se podía ir”, explicó, conforme con la misma fuente.

La famosa mexicana que también hizo de Nina la Heavy en ¡Cachún cachún ra ra! afirmó que grabó tres escenas a su lado, pero en la edición final solo aparecen dos. Lo mejor, es que luego de la grabación pudo ir de fiesta con todo el equipo, incluido Brad Pitt.