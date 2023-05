Mientras ella llora, periodistas asedian a Yolanda Andrade y muestran lo peor de la sociedad

Si alguien la ha pasado difícil en las últimas semanas esa es Yolanda Andrade, quien estuvo al borde la muerte por graves crisis con una enfermedad.

Todo inició con un fuerte dolor de cabeza y acabó con una hemorragia que la mantuvo recluida en el hospital. Eso sí, la mexicana aclaró que no se debió a una recaída con las drogas o el alcohol como se especuló en las redes sociales.

El diagnóstico fue una gastritis severa que la dejó “viva de milagro”, como ella dijo a los medios de comunicación en unas recientes declaraciones muy virales, no solo por sus palabras, sino también por la falta de humanidad de los entrevistadores.

Y es que entre lágrimas ella mostró su dolor y el temor que sintió durante esos días, pero los internautas afirmaron que solo buscaron los detalles amarillistas para sus notas y no mostraron respeto o empatía de verdad hacia la actriz.

“Son unos buitres”, “No respetan el sufrimiento ajeno”, “La falta de humanidad es grande”, “Está muy mal que no respeten aunque sea su trabajo”; fueron parte de los señalamientos que hicieron.

Lo que dijo Yolanda Andrade tras estar al borde de la muerte

“Tdos nos vamos a morir, pero todos podemos pasar por momentos de milagros. Los milagros existen y hay muestras de amor (...) Yo estoy aquí de milagro”, manifestó la famosa.

Sobre su futuro no quiso dar más detalles, pero lo que sí confirmó es que buscará tomar una pausa para replantearse su vida. “Voy a hacer una pausa porque quiero respetar mi cuerpo y mi salud, necesito hablar con la productora porque quiero irme a mi casa en este momento”, agregó.

Actualmente Yolanda Andrade estaba participando en las grabaciones del programa Montse y Joe. “Estoy cansada, en 23 años nunca he dejado de trabajar (...) y hoy de verdad no puedo trabajar, quiero descansar, apenas me van diciendo que no tengo un tumor”, explicó entre lágrimas.

La intérprete de Los hijos de nadie confirmó que tiene problemas en un ojo a propósito de un aneurisma que tuvo y agradeció muy afligida el apoyo de los fans.