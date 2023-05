“Está bien que facturen, pero ya”: Critican a los Derbez por tanto drama y publicidad en su serie

Nuevamente Eugenio Derbez logró colarse en la posición 1 de las listas de series más vistas en Estados Unidos y México a través de Prime Video, pues la tercera temporada de “De viaje con los Derbez” en Jamaica está causando sensación entre los internautas, que incluso ya claman por una cuarta entrega.

El pasado 7 abril de abril la popular familia mexicana reveló cómo fue su viaje al Caribe, tras haber conquistado al público con sus vacaciones a Marruecos y Estados Unidos, este último a bordo de un tráiler.

Cada viernes se publican dos episodios, algo que no les gustó mucho a sus fans, pero que igual han aceptado. Sin embargo, sí han tenido otras críticas sobre esta entrega, especialmente sobre la actuación de Alessandra Rosaldo, a quien califican de quisquillosa, histérica y sobreprotectora.

“¡Padrísimo! pero para la próxima temporada, por favor, no lleven a Alessandra y Aitana. ¡WEBA Con la actitud de Alessandra hacia Aitana!”, “La verdad una cosa Eugenio no me gusta cómo eres regañado por Alessandra”, “Por favor en el siguiente viaje solo Eugenio y sus hijos”, escribieron en el Instagram del actor azteca.

El público tiene a su favorito y es José Eduardo, pues con sus locuras y buen sentido del humor hace ameno el viaje familiar: “Como siempre, José Eduardo me hace reír. Me encanta cómo es súper alivianado. Esta temporada estuvo super”, escribió una usuaria.

Mucha publicidad mal actuada

Los internautas comprenden que la publicidad es necesaria para que todo programa salga adelante, pues forma parte de su financiamiento, pero este miércoles 3 de mayo, Alessandra publicó un extracto de la serie en el que Eugenio le pide que se concentre en la familia y no en el celular que le acaba de sonar.

Ella le contestó que se trató de una notificación de Fedex indicándole que sus paquetes ya fueron recibidos y luego Aislinn acota todas las bondades de la compañía. Esto causó malestar en los usuarios, quienes los criticaron:

“Eso se me hizo tan actuado”, “Sus anuncios sutiles para promocionar Fedex jajajja se pasan, los Derbez siempre quieren andar ganando dinero en todo”, “Esta bien que facturen, pero ya párenle” y “Estos comercialotes en la serie se ve super chafa”, le escribieron a Ale.

Por ahora queda pendiente si habrá una cuarta temporada y si aceptarán el reto de viajar a Dubái, pero con Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, como se lo propuso la fanaticada y Alessandra estuvo de acuerdo al ser consultada, aunque asegura que solo ha visto en una oportunidad a la ex de su marido.