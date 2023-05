“Tenemos 21 años juntos”: Pedro Sola habla de sus relaciones y cómo aceptó su homosexualidad

El presentador de televisión, Pedro Sola, abrió su corazón en su más reciente visita al programa Pinky Promise, donde habló sobre su vida amorosa.

No es la primera vez que se explaya al respecto y es que desde hace tiempo la audiencia conoce que es homosexual, algo sobre lo que él conversa sin tapujos o prejuicios, a pesar que le valió sufrir mucho bullying durante la adolescencia.

Pedro Sola habla sobre su homosexualidad con mucho orgullo

Sobre su orientación sexual, el mexicano de 77 años contó que desde que era un niño sabía que le atraían las personas de su mismo sexo porque cuando iba a la playa o a la alberca “eso era lo que yo veía”.

Afortunadamente desde muy pequeño su familia le ofreció apoyo y hasta su abuela le decía “‘¿Con quién saliste, mijito? ¿Estaba guapo? Tráelo a comer para que lo conozca’”, según Milenio.

En otra charla reciente con Pinky Promise, reveló que su “primera pareja llegó a los 26 años y duramos 17 juntos. La segunda llegó cuando yo tenía 55 y él 25 y llevamos 21 años juntos”

“¡Muchísimo tiempo!”, le respondieron sus compañeros, agregando que “para que vean que sí existen las relaciones duraderas”, opinó Karla Díaz.

Sin embargo, lo más llamativo es que también confirmó que se va de viaje con su expareja y un anterior novio que este tuvo. “Somos muy buenos amigos entre todos. Yo creo que es lo mejor llevar una buena relación con todo el mundo”, opinó.

De hecho, a veces hasta Pedro Sola se va de viaje con su ex en solitario, sin problemas con su actual novio. “Él me dejó porque se enamoró del otro. A los dos días lo conozco y dijo ‘con razón se enamoró si es un cuerotón’. Me hice muy amigo de él y fuimos amigos los tres”, expuso. “Cuando llegó mi pareja nueva, ya armamos un grupo de cuatro”, finalizó.