“Amiga” de Selena Gómez que le donó su riñón vuelve a hablar mal y muestra cruda verdad

Francia Raisa ha vuelto a estar en medio de la polémica tras hacer unas inesperadas declaraciones sobre su Selena Gomez, a quien en 2017 le donó un riñón.

Dos años después, Gomez reveló que ella y Raisa se habían hecho tatuajes en conjunto para conmemorar lo sucedido. “Me puse la fecha de mi trasplante de riñón [tatuado], y lo hice con la chica que me dio su riñón”, dijo la cantante durante una entrevista con la estación de radio del Reino Unido Capital FM.

Ambas se conocieron cuando eran niñas actrices y Francia fue la primera en ofrecerse para dicho transplante cuando Selena estaba librando una complicada batalla contra el lupus que padece.

Selena Gomez Francia Raisa salvó la vida de la ex estrella Disney tras donarle un riñón (Instagram)

La amistad demostró ser fuerte cuando Francia reveló que consideraba a Gomez como una hermana, según declaró a Daily Mail. “La amo hasta la muerte. Es mi hermana y es una de las chicas más dulces que conozco. Ella es tan cariñosa, tan amorosa y tan cariñosa. Ella es asombrosa”.

momento em q selena gomez esnoba francia raisa na frente d todospic.twitter.com/i96rK7WUWM https://t.co/4dpB4EjVaD — jimin central d noticias (@pjmaconheiro) May 3, 2023

Después de eso, la ex estrella Disney Channel se dedicó a mostrar su eterno agradecimiento a su amiga por salvarle la vida. Sin embargo, todo pareció cambiar en 2020, cuando Selena hizo una declaración que aparentemente ofendió a Raisa.

“Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor [Swift], así que recuerdo sentir que no pertenecía”, dijo Gomez durante una entrevista con Rolling Stone en noviembre de 2022, cuando se le preguntó sobre sus amigas más famosas.

Selena Gomez La cantante hizo unas declaraciones que molestaron a Raisa (Instagram)

Francia Raisa reaccionó “molesta” por haber sido excluida de la conversación, escribiendo “interesante” en los comentarios. Fue entonces cuando los fanáticos notaron que la estrella de How I Met Your Father había dejado de seguir a Selena en las redes sociales. “Lo siento, no mencioné a todas las personas que conozco”, comentó Gómez más tarde a través de TikTok.

Selena Gomez La amistad entre la intérprete de 'Wolves' y la estrella de 'How I Met Your Father' cambió drásticamente (Instagram)

¿Son todavía Selena Gómez y Francia Raisa amigas?

Raisa recientemente desató una nueva polémica luego de ser abordada por la prensa en Studio City para preguntarle sobre el supuesto deterioro de su relación con Selena sin embargo, ella esquivó el tema. Según TMZ en un artículo publicado el 1 de mayo de 2023, “Francia se negó incluso a mencionar si estaría dispuesta a seguir a la cantante en las redes sociales. También se le preguntó si volvería a donar órganos, pero parece que está más interesada en hablar con otros sobre el proceso”.

"Feliz cumpleaños a mi hermana, mi amiga para siempre ❤" -Francia Raisa vía IG. #HappyBirthdaySelenaGomez pic.twitter.com/4Yu7XfkBdZ — Selena Gomez Spain | Fan Page (@SelGomez_es) July 23, 2017

La forma en la que Raisa se ha expresado y ha reaccionado al tema del transplante, ha hecho enfurecer a los fans, quienes han puesto sobre la mesa el tema de que “no todas las personas son buenas amigas”.

“Creo que a Francia raisa lo que le pasa es que le da coraje que se ensalce tanto la amistad de selena con Taylor y a todas nos encante verlas juntas y tal y que ella pues sea algo más normalito”. “Yo conozco a una ‘amiga’ igual que Francia Raisa”. “Si ibas a donar un riñón solo para tener la fama que no te da tu carrera mejor no lo hubieras hecho, Selena la mencionó en todo tipo de entrevistas, documentales y premios pero sigue sin ser suficiente? poco más quiere que se tatúe sobre el riñón “donado por francia raisa””. “Es tan obvio que Raisa esperaba que Selena estuviera encima de ella todo el tiempo y probablemente le diera el 50% de lo que gana. No es culpa de Selena que haya fracasado”, se lee en redes sociales.

Si bien aún no es clara cómo es la relación entre Francia y Selena, es claro que no es como antes. Una de las lecciones que han señalado los fans es que no todas las personas que conozcamos podrán llamarse amigas, incluso si se siente como si lo fueran. Francia salvó la vida de Selena en el momento más crítico pero ante muchos, su actitud refleja todo lo contrario a admiración y el cariño de antes.