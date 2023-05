6 famosos de Hollywood con los que sí actúo Martha Higareda: con Chris Evans vivió un momento vergonzoso

Martha Higareda es una de las actrices más famosas de México que ha llegado a Hollywood y ha participado en algunas películas con famosos actores.

Sin embargo, muchos han comenzado a llamarla mitómana, pues no le creen muchas de las cosas que cuenta, pero sí ha trabajado y conocido a algunos actores de Hollywood.

Famosos actores de Hollywood con los que Martha Higareda ha trabajado

Keanu Reeves y Chris Evans

Martha Higareda tuvo la oportunidad de conocer y trabajar con dos de los famosos más sexys de Hollywood, Chris Evans y Keanu Reeves.

La mexicana trabajó en la película Reyes de la calle con estos famosos y guapos actores, pero no tuvo la mejor experiencia, y es que vivió un momento vergonzoso.

Y es que grabó una escena en la que tenía que nadar y salir de la alberca de una forma sexy, pero al salir, Keanu la tapó con una toalla y le dio un beso en la frente.

Ella se sintió extraña, pues todos la miraban y cuando llegó a una mesa donde estaba Chris Evans, la seguían mirando raro, por lo que decidió preguntarles qué pasaba y le dijeron que tenía un moco. “Había dado a luz un moco. Don moco, de esos que te quitas y hasta te sacudes el dedo, fue horrible”, dijo en una entrevista.

Shawn Ashmore y Tom Wopat

Martha actuó junto a los famosos Shawn Ashmore y Tom Wopat en la película El mariachi gringo, donde dio vida a Lila.

La actriz mexicana protagonizó esta película con Shawn, e hicieron una gran actuación y la química era evidente, teniendo una mejor experiencia y ninguna anécdota tan vergonzosa como la vivida con Chris y Keanu.

Kevin Costner

La actriz mexicana también actuó al lado del famoso actor Kevin Costner en la película McFarland: sin límites, donde interpretó a Lupe , y que grabó a la par con la de El mariachi gringo,

“Fui a hacer el casting en Los Ángeles y de repente me hablaron y me dijeron que ya había quedado en la película. No iba a decir que no, estaba Kevin Costner”, dijo en una entrevista.

Clayne Crawford

Matrha también tuvo el privilegio de actuar con el guapo y sexy actor Clayne Crawford en la película La última carta 2, donde dio vida a Ariella Martínez.

Sin duda fue una de sus mejores películas y papeles, pues la retó, ya que fue un personaje que dio vida a una mujer fuerte y de temer, mostrando su talento.

Hasta los momentos, ninguno la sigue en sus redes sociales, pero seguro quedó en buen término con cada uno de sus compañeros.