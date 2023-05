“Parece hija de Tokischa”: Las crueles criticas a la hija de Kim Kardashian tras la Met Gala

Kim Kardashian llegó a la MET Gala 2023 acompañada de su hija mayor North, quien comienza a hacerse un nombre en la industria con sus constantes apariciones junto a su madre y exposiciones frente a los paparazzis. La pequeña de 9 años es fruto de su matrimonio con Kanye West, de quien habría heredado todo su carácter y apariencia.

Para la gran ocasión Kim llegó con un vestido de ensueño que contenía al menos 50 mil perlas de Schiaparelli, mientras que su hija vestía una chaqueta y un top blancos con jeans desgastados y de gran tamaño y botas negras.

Al look con el que le hacia honor al fallecido diseñador Karl Lagerfeld, le agregó collares en capas por el momento, sin embargo, la pequeña no entró al evento debido a que no está permitido el ingreso a menores de 18 años.

Las crueles críticas que recibió la hija de Kim Kardashian

North ha quedado expuesta al mundo mediático al ser hija de dos celebridades, por lo que tampoco se ha escapado de las criticas pese a su corta edad. Y es que al aprecer ella heredó la irreverencia de su padre pues en varias oportunidades se le ha enfrentado a los paparazzis que la acosan.

Además, comienza a mostrar que su estilo es muy diferente al de su madre. La preadolescente volvió a ser víctima de criticas por su aparición a la MET Gala y algunos hasta la compararon con la reguetonera Tokischa.

“Esa es la hija de Tokischa”, “En breve empieza con las cirugías ... 5 o 6 años más”, “Y aquí es donde se nota que las cirugías no salen en los hijos”, “La visten como una señora, nada acorde a su edad.. Aparenta más años de lo que tiene”, “La madre se viste como una chamita de 19 y la hija como una señora de 59″, es parte de los crueles comentarios que ha recibido la pequeña.

Esta no es la primera vez que la mayor de Kim enfrenta comentarios negativos, pues en cada una de sus apariciones recibe hate por su forma de ser o su apariencia.

De igual manera, la crianza de la modelo también ha sido duramente señalada por exponerla a las vanalidades de su familia y no poner limites a su corta edad. Sin embargo, la Kardashian ha hecho caso omiso a tales criticas y sigue haciendo lo mejor como madre.