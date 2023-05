Marcelo Comparini al diagnóstico de cáncer que afecta a su amiga Claudia Conserva: “Para mí fue un golpe gigante”

Marcelo Comparini, presentador de Atlas de Chile, habló sobre su amistad con Claudia Conserva y cómo el diagnóstico de cáncer de mama de la conductora le afectó. Los dos se conocieron durante sus inicios en televisión en Extra jóvenes y han mantenido una gran amistad desde entonces.

Cuando se enteró del diagnóstico de Conserva, Comparini dijo que fue un golpe gigante para él. “Cuando recién ella comunicó que tenía cáncer, para mí fue un golpe gigante. Al segundo la estaba llamando y me imagino que estaba todo el planeta llamándola. Después por Whatsapp me dijo que no quería ver a nadie, porque era muy importante que no se contagiara de nada”, afirmó.

Comparini y Claudia Conserva Comparini se refirió a la agresiva enfermedad que enfrenta Claudia Conserva. Captura de pantalla

Comparini dijo que habló con Conserva “solo por mensaje de texto por un rato, y después la fui a ver en plena etapa de cuando una persona está en tratamiento de quimioterapia, estaba sin pelo, un poco más hinchada, que es bastante impresionante”.

“A la Claudia una de las cosas que le encuentro más fantásticas es su fuerza, su fuerza como mujer, de decir esto me lo propongo y lo voy a hacer, y lo ha demostrado no solo en esta situación dramática, sino que en su vida en general”, agregó.

Finalmente, Comparini afirmó que Conserva es una “máquina” y que sabe que saldrá adelante. “Lo primero que me dijo fue: ‘A esto se lo gano’. Uno tiene fantasmas con el cáncer, tanta gente que enfrentó el cáncer de la misma forma y bueno, es terrible, pero entiendo que va bien la cosa”, concluyó.

Cabe destacar que Claudia Conserva decidió mostrar su proceso de lucha contra el cáncer en un documental que será transmitido por TVN. La animadora ha sido una inspiración para muchas personas al hablar abiertamente sobre su enfermedad y alentar a otros a hacerse chequeos médicos regulares.