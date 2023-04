Cancelan programa de Jada Pinkett y estas fueron sus declaraciones más indignantes sobre su matrimonio

Jada Pinkett Smith no podrá salir más al aire con red Tablet Talk. (Captura Youtube)

Jada Pinkett Smith está atravesando un mal momento y es que las malas noticias no han cesado en su vida tras el escándalo de su esposo Will Smith en los Oscar 2022 al darle una cachetada a Chris Rock en medio del escenario. La actriz ha dado a conocer que su programa Red Tablet Talk no saldrá más al aire debido a los recientes cambios y múltiples recortes de personal que ha tenido la compañía Meta, la cual es dueña de Facebook.

La esposa de Will había logrado posicionar los episodios de su programa al conseguir altos números de audiencia gracias a sus controversiales historias basadas bien sea en su vida real o la de sus invitados, donde se enfocaban en abordar el crecimiento personal y amor propio.

Muchos de ellos se convirtieron en tendencia rápidamente pues Jada no tuvo miedo al exponer los conflictos más polémicos de su vida y su matrimonio con el ganador del Oscar. Aunque muchas de sus revelaciones llegaron a causar rechazo entre los internautas.

Las declaraciones más polémicas de Jada Pinkett Smith

Muchas de sus historias han causado indignación entre sus seguidores pues aseguran que ha denigrado de la peor manera al padre de sus hijos, sin embargo, ellos siguen juntos.

Su bisexualidad

La famosa ha tenido una vida bastante convulsionada y sobre todo si del amor se trata. Aunque tiene 25 años de casada con Will, confesó que “dos veces me he enamorado de mujeres”. Asimismo, reveló que su hija Willow también se ha sentido atraída por su mismo género.

Su infidelidad con el amigo de su hijo

Uno de los escándalos más sonados en su matrimonio ha sido su relación con August Alsina, quien es amigo de su hijo Jaden y es 21 años menor que ella. Su romance se dio en medio de una separación de Smith, por lo que asegura que no se trató de una infidelidad.

De igual manera, confesó que tiene una relación abierta con Will y que en varias oportunidades se han separado en secreto.

“Estaba realmente enfermo y todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarlo con su salud mental. A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August”, aseveró

Sus adicciones al sexo

La famosa de 51 años confesó que tras la dura infancia que tuvo se convirtió en una mujer adicta al sexo, las drogas y la pornografía.

“Lo que hacía era poco saludable, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, había llegado a consumirla hasta cinco veces al día”, declaró.

Una boda que no quería

Para ella no fue un problema contar en su espacio que nunca quiso casarse con Will Smith y que su matrimonio fue forzado por su mamá al enterarse que estaba embarazada.

“Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer. Fui llorando por el maldito pasillo. Lloré todo el camino”, aseguró sobre el día de la boda.