“Callar es apoyar esos tratos”: Yalitza denuncia que su familia fue discriminada en un restaurante

Yalitza Aparicio sigue triunfando, llena de campañas de belleza y proyectos con plataformas de streaming con los que ha dejado huella. Sin embargo, más allá de lo que haga o no en pantalla, su trabajo altruista en pro de las mujeres y las comunidades indígenas es de lo que también deberíamos estar hablando.

La actriz no ha dejado de aprovechar la oportunidad de ser una voz en defensa de los derechos humanos y ésta vez tuvo que poner un alto a quienes dieron un mal trato a su familia en un lugar turístico de su natal Oaxaca.

“Esta situación la cuento hoy para que no se repita mañana, ya que no hemos sido los únicos que hemos pasado por esto y otros tratos”, indicó en un video de TikTok.

@yalitza.aparicio.mtz 🙏 es un lugar maravilloso, solo necesitan tacto para recibir a las personas y una orgabizacion. ♬ sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

Yalitza habló de cómo su hermana y sus padres fueron víctimas de “abuso de autoridad” en el famoso Pasillo de Humo, restaurante de la capital oaxaqueña ubicado a un costado del Mercado 20 de Noviembre.

Este es uno de los lugares más emblemáticos para disfrutar de la gastronomía del estado en el sur de México por sus fogones, tasajos, chorizos y tlayudas que lo hacen único.

“Me molesté y en algún punto no con quienes trataronasí a mi familia sino conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y de algunas otras cosas que ya sabía de este lugar por las veces que he ido y que al final les dicen que les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente. Pero siempre que voy a un luagr evito que se den cuenta que estoy ahí. Prefiero ver cómo nos tratan realmente sin etiquetas”, menciona la actriz al inicio de su video.

Yalitza Aparicio La actriz denunció que su familia sufrió mal trato por parte de un negocio (Instagram)

Posteriormente cuenta cómo las reglas no escritas del lugar hicieron que su familia recibiera un mal trato por parte de los encargados ya que ingresaron con aguas de sabor sin sabe que no estaba permitido.

“No somos de refrescos. Le preguntaron a una de las tantas personas si podían ir a comprar sus aguas a lo que respondieron que sí. Pero cuando ya estaban con sus aguas de sabor alguien más les dijo que eso no estaba permitido. Aclaro en ninguna de las entradas hay algún letrero con esta regla y como les mencionaba a ellos les habían dicho que sí podían.”.

Sin dar más detalles sobre si hubo una posible agresión o algún tipo de altercado, Yalitza destacó cómo esto se volvió una situación insoportable.

Yalitza Aparicio La protagonista de 'Roma' ha seguido sumando proyectos (Instagram)

Así reaccionaron usuarios a la denuncia de Yalitza

“Es triste pensar cómo en la época en la que nos encontramos aún seguimos sufriendo abusos de autoridad, o no sé cómo podría nombrar este suceso. Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas y que prefiere evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos porque quedarse callados es apoyar esos tratos: desigualdades, discriminación, entre otras cosas de las cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse

Algunos defendieron lo dicho por la actriz sumándose a las denuncias “Lamentablemente pasa muy seguido en el estado de Oaxaca, en muchos establecimientos”, “soy de Oaxaca y desgraciadamente tratan mejor a los extranjeros que a sus paisanos”. “Se refiere al Mercado 20 de Noviembre, el pasillo de humo es parte del Mercado, así que sigue siendo público. Y ahí puedes consumir de dónde quieras”. “Te felicito ojalá sigas levantando la voz por todos aquellos que sufren maltrato, en realidad hay muchos que olvidan que tratan con iguales”. “No entiendo pero creo que eso no es propio de mexico sino en todos los rest … seguro en USA o en otro país entrar a un rest no dejan entrar con aguas”, se lee.

@yalitza.aparicio.mtz 🙏 es un lugar maravilloso, solo necesitan tacto para recibir a las personas y una orgabizacion. ♬ sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

Sin embargo no faltaron quienes la señalaron de “exagerada” y culparon a su familia por “no saber las reglas ‘obvias’” “Eso es muy conocido, que no debe uno meter comida o bebidas de otro lugar”

“Les pido a las personas que luego estaban en la entrada de este lugar (...), que se acerquen a los encargados o como esté organizado el lugar, para que coloquen algún reglamento y así todos tengamos conocimiento de lo que no se debe hacer en sus instalaciones para evitar este trato y, en todo caso, tener algo de tacto con los comensales ya que este lugar es muy simbólico para la gastronomía de Oaxaca y en general para el turismo”, terminó la nominada al Oscar.