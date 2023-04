Anuel conoció a la hija que negó y se mostró emocionado: le dicen a Yailin que “no se salió con la suya”

Hace unos meses la modelo colombiana Melissa Vallecilla reveló que estaba embarazada de Anuel y él lo negó, hasta que a principios de abril reconoció a la hija que tuvo con ella.

A través de sus redes, el cantante compartió unas fotos con su hijo, en las que decía “@pabloanuelgaz siiiiiii 😃😃😃😃 tienes dos hermanitas hermosassssss y ya pronto estamos todos juntos un día pronto 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🇵🇷🇩🇴🇨🇴❤️‍🔥”, reconociendo a Gianella.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada NUNCAAAAAA, NO IMPORTAN LAS CIRCUNSTANCIAS DE COMO PASO TODO… MI CORAZÓN NO ME DA LA OPCIÓN DE ABANDONAR Y NO AMAR UNA HIJA 🤨 ES MI HIJAAAA Y LA AMO SIN HABERLA VISTO AUN”, dijo el cantante, dejando claro que quería conocer a su hija.

Y recientemente cumplió su sueño y la conoció y se mostró muy feliz, asegurando que se parecía a él.

Anuel finalmente conoció a la hija que tuvo con modelo colombiana y había negado

Durante una entrevista con Molusco, el cantante reveló que estuvo con su hija Gianella y que es muy hermosa.

“Estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia, hoy mismo estuvo con mi hija Gianella, con mi otra hija, súper hermosa, me encantó, me robó el corazón igual que Cattleya”, dijo el cantante.

Además, explicó que fue cuando vio a la hija que tuvo con Yailin que reflexionó y se dio cuenta que tenía que reconocer a su otra hija Gianella.

“Yo vi a Cattleya y dije, ‘pero qué carajo estoy haciendo dios mío tengo que arreglar esta situación’, no era que yo no quería ver a la nena es que estaban pasando muchas cosas en mi vida”, explicó Anuel.

Y esto alegró a sus fans, pues aseguran que nunca es tarde para reflexionar y hacerse cargo, y le echan la culpa a Yailin de no haberle permitido reconocer a Gianella.

“Que bueno Anuel, eres un gran padre”, “Yailin no se pudo salir con la suya, me alegra, esos niños necesitan a su papá”, “por lo menos comprendió y rectificóque lo que estaba haciendo no estaba bien”, “A la Yailin no le salió su cizaña, donde Dios manda el diablo obedece 🙌🏼”, y “Estaba pasando muchas cosas dice y mira como se sacude 😢 la brujería lo tenía así”, fueron algunos de los comentarios.

Además, Anuel aseguró que su hija Gianella se parece mucho a él y también a sus hermanitos Cattleya y Pablo.