Geraldine Bazán rompe el silencio tras ser vinculada con ex de Irina Baeva

Aunque Geraldine Bazán ha intentado llevar su vida alejada de las polémicas, en especial sus relaciones amorosas, sigue siendo vinculada con distintas personas, y recientemente quedó envuelta en rumores de romance con Emmanuel Palomares, ex de Irina Baeva.

Tras el divorcio de Geraldine con Gabriel Soto, se vio envuelta en distintas indirectas por parte de Baeva, con quien presuntamente Soto, le fue infiel. Sin embargo, ella ha intentado ignorar estas situaciones, y disfrutar su vida alejada de los escándalos.

Ahora la diva de 40 años apareció disfrutando de los una de las fiestas de los Premios Platino en compañía de Palomares y de inmediato aparecieron habladurías de un posible vínculo amoroso y ahora ella misma salió a hablar al respecto.

Geraldine Bazán aclara que su situación con Emmanuel Palomares

Los actores se vieron bailando juntos y se les veía muy felices, pues ambos mantienen una linda amistad, la cual ha sido confirmada por Geraldine, al asegurar que fue un simple baile entre colegas y amigos.

“Ya saben cómo les encanta (difundir rumores). A ver, no soy bailarina, soy bailadora y bailo con quien se deje… bailé con Mane (de la Parra), bailé con (Alejandro) Nones, bailé con Omar Chaparro, con ‘La Mojarrita’”, dijo al programa ‘Venga la alegría’.

De igual manera, y sin dar muchos detalles habló un poco sobre si situación sentimental, recalcando que desea mantenerla alejada del mundo mediático.

Les tengo noticias a #GabrielSoto e #IrinaBaeva … zaaaas #GeraldineBazan y #EmmanuelPalomares !!!

Por cierto no es la primera vez que bailan ehhh!! Ya les gustó!! Mira que listos !!

Estaría súper bien que anduvieran … mucha Chisma !! 😜♥️♥️😂😂😂😂😂#PremiosPLATINO2023… pic.twitter.com/qpVpfNWRVP — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) April 23, 2023

“No estoy sola, tampoco soltera, pero no tiene nada que ver dentro del espectáculo… “Creo que es importante también respetar la privacidad de la gente que no es parte del medio del espectáculo (…) Porque no crean, no es fácil”, sostuvo.

Tras su divorcio, Bazán se ha encargado de presumir sus crecimientos profesionales, y su vida junto a sus hijas: Elissa y Alexa, quienes comienzan a abrirse paso en el mundo de la actuación, pues heredaron el talento y belleza de sus padres.

Te recomendamos: Geraldine Bazán posó con apuesto galán pero aseguran que es idéntico a Gabriel Soto

Son distintos los hombres con los que se le ha vinculado a la actriz, pero ella sigue disfrutando de su vida y ahora ha revelado que buscará apostar por el mercado español ante las amplias posibilidades que tienen de crecimiento los artistas latinos, en tierras europeas.

“En el mercado español hay mucho más apertura, definitivamente, para los latinos”, explicó haciendo referencia a colegas como Maite Perroni, Esmeralda Pimentel y Cecilia Suárez.