7 personas que expuso Richie O’Farril y sus frases más polémicas: “Desde prepotentes a envidiosos”

Varias personalidades de la comicidad mexicana están indignadas por el comportamiento del influencer y standupero, Ricardo O’Farril, quien realizó una transmisión en su cuenta de Instagram para acusarlos de varios delitos tras negársele la entrada a la boda del comediante Mau Nieto.

Resulta que en la transmisión O’Farrill arremetió contra 7 comediantes, Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera, Mau Nieto, Alex Fernández, Zanassi, Isabel Fernández y Karla Camacho, a quienes expuso al escarnio público y destapó “la verdadera cara de ellos”.

Toda su reacción, según Infobae, se debió a que le fue negada la entrada a la tornaboda del comediante Mauricio Nieto.

Aseguran que al llegar al evento el comediante discutió con otros invitados, ya que previamente les había pedido que se disculparan con él por diferentes problemas que habían tenido.

Tras el encontronazo en la fiesta, Ricardo se fue a su casa e inició una transmisión que llegó a más de 40,000 personas quienes mostraron en diferentes comentarios su apoyó al actor, quien comentó estaba en estado de ebriedad al tiempo en que durante el video consumió diferentes sustancias.

Tres horas de duros comentarios

En la transmisión que duró alrededor de tres horas, el comediante no tuvo reparos en señalar varios problemas que consideró existen en la industria del stand up y la comedia en México.

Entre las acusaciones más polémicas estuvo presente la que hizo en contra de Daniel Sosa, a quien señaló de haberlo amenazado de muerte frente a varias personas que asistieron a la boda de Nieto.

A Román Torres de Matisse lo acusó de ignorarlo, pues Richie dice haber llegado a la tornaboda y como no lo dejaron pasar, quería hacerle llegar unos regalos a los novios. — Carla (@Crayolaverde03) April 24, 2023

“Le dije: ‘no me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar, afortunadamente estaba Morris, dueño del bar 27, que ha visto a borrachos reaccionar, porque Daniel Sosa estaba borracho, entra a intervenir la situación y de repente siento un pisotón, este pinch… futbolista frustrado”.

O’Farrill comentó que Daniel Sosa es tóxico y que incluso drogó junto a Mau Nieto a una mujer con MDMA.

Además de ser preponte, Ricardo acusó a Sofía de serle infiel a Jorge, su esposo y quien antes trabaja en Google.



Según Ricardo, a Jorge lo despidieron de Google por faltarle el respeto a una trabajadora colocándole un shot en los pechos. pic.twitter.com/90j64QnaHb — Carla (@Crayolaverde03) April 24, 2023

“Tu mañana morgue” le dijo Daniel a Ricardo, tras irse a las manos y este advertirle que lo demandaría y buscaría orden de restricción por amenazarlo de muerte.

De infieles, envidiosos, entre otros insultos

También se metió con Sofía Niño de Rivera, a quien acusó de ser prepotente con la gente desde que trabajaba en Azteca y de serle infiel a Jorge, su esposo y quien antes trabaja en Google.

“A Jorge lo despidieron de Google por faltarle el respeto a una trabajadora colocándole un shot en los pechos”, reseñó en Twitter @Crayolaverde03.

También mencionó en su Live a Alex Fernández y Zanassi, a quienes se limitó a tacharlos de envidiosos.

A Isabel Fernández la acusó de serle infiel a su novia con otra chica y de besarse con Ludwika Paleta.

De Karla Camacho, dijo que en repetidas ocasiones se sintió incómodo con ella, pues ella estando en estado de ebriedad, se le llegó a insinuar sabiendo que él tenía novia.

Román Torres de Matisse lo acusó de ignorarlo, pues Richie dice haber llegado a la tornaboda y como no lo dejaron pasar, quería hacerle llegar unos regalos a los novios.