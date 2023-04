Mientras Piqué vende la mansión de Shakira, ella buscaría una con Alejandro Sanz en Miami ¿su venganza?

Shakira dejó la mansión que tenía en Barcelona hace dos semanas y comenzó una nueva vida en Miami con sus hijos Sasha y Milán y sus padres.

Aunque Shakira y Piqué compraron la mansión en la que ella vivió en los últimos meses y tuvieron a sus hijos, en el proceso de la separación ella se la dejó a Piqué y su padre Joan, y justo este la hizo ir de allí antes de lo pautado.

Muchos aseguraban que Piqué iba a vivir en esa mansión con su novia Clara Chía Martí, pero la realidad es que el futbolista ha puesto en venta la mansión.

Así lo aseguró María Patiño, presentadora de la emisión Socialité en Telecinco. “Sé de muy buena fuente que la casa está a la venta por 14 millones de euros” , reveló Patiño.

Y es que al parecer al español no le interesaba vivir con su novia en esa mansión, sino que hará su vida con Clara en su departamento en Barcelona, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Muntaner, donde ya viven juntos.

Shakira estaría buscando una mansión con Alejandro Sanz en Miami

En medio de esta noticia de Piqué, han surgido rumores de que Shakira y su amigo, el cantante Alejandro Sanz estarían buscando una mansión juntos en Miami.

Así lo aseguran medios de comunicación en España donde explican que los cantantes quieren hacer una sociedad para comprar una casa en una isla privada.

“La inversión está estimada en unos 20 millones de dólares”, aseguraron, y aunque no se sabe si es para vivir juntos o alquilarla, este plan juntos ha emocionado a los fans.

Y es que por años han querido ver a Alejandro y Shakira juntos, ya que aseguran que hay una gran química entre ellos y ahora que ella está soltera es el momento oportuno.

“OMG ya hasta buscando mansión juntos”, “ahora sí van a dar rienda suelta a su amor”, “me muero con esta noticia”, “ay si ya por fin se darán una oportunidad”, “uy este arroz ya se cosió, ahora sí”, “ay si me muero si están juntos, harían una gran pareja”, fueron algunas de las reacciones en redes.