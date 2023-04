La critican pero con esta foto Vanessa Guzmán prueba estar en su mejor momento a sus 47 años

Vanessa Guzmán celebró su cumpleaños 47 este 19 de abril y para festejarlo, realizó una pequeña sesión de fotos en las que se dejó ver con un espectacular look verde. El outfit, compuesto por un shot y un top de tirante con hombro descubierto enmarcó a la perfección su escultural figura, a la cual le ha dedicado gran tiempo y esfuerzo.

Vanessa Guzmán La actriz ha recibido críticas por su transformación física (Instagram)

“GRACIAS! Hoy celebrando un año más de vida, feliz, contenta y sobretodo agradecida por todas las cosas buenas que llegaron en esta nueva vuelta al sol… Gracias a mis alumnas y amigas #BFFBYVG por celebrar hoy conmigo! Todo estuvo hermoso, a las que no pudieron venir, siempre conmigo presente! Muchas gracias a todos por sus buenos deseos y mensajes, prometo responder lo más pronto posible. No puedo no mencionar mi hermoso outfit de regalo, ESTA DIVINO @houseofm_official, siempre presentes!”, escribió.

Con las imágenes, la actriz desató suspiros y recibió halagos de varias famosas como Ana Bárbara, quien le dedicó unas palabras. “Felicidades comadre amada, goza tu vida al Máximo! TE LO MERECES TE ADORO!”, expresó. Mariana Barby Juárez, también plasmó sus buenos deseos: “Hermosaaaa felicidades Dios te bendice …. Sigue brillandooooo”, se lee.

Vanessa Guzmán A sus 47 años Vanessa Guzmán está cumpliendo sus sueños lejos de la pantalla (Instagram)

A pesar de que sus seguidores inundaron la publicación de buena vibra, no faltaron aquellos que sólo se dedicaron a atacarla por su transformación.

“Me parece muy poco femenina”. “Parece hombre”. “Tan bonita que era”. “Mil disculpas pero qué fea se ve”, se lee en la imagen que fue replicada en redes sociales.

Vanessa Guzmán está en su mejor momento

La actriz ha dejado ver que las críticas no le afectan pues sabe que está haciendo lo que le apasiona. Desde sus inicios en la televisión, la guapa protagonista de telenovelas llamó la atención del público y los productores por su esbelta figura sin embargo, optó por alejarse de los foros de televisión para dedicarse de lleno a la vida fitness.

Vanessa Guzmán La actriz cambió las telenovelas por el deporte (Instagram)

Vanessa incursionó en el mundo del fisicoculturismo, transformando su cuerpo para convertirse en una campeona. A través de sus redes sociales comparte fotografías de las competencias así como de su proceso.

Ella no le teme a los haters y sin importar lo que digan, seguirá presumiendo sus músculos en reveladores looks y trajes de baño.

La famosa también se ha dedicado a formarse como entrenadora personal, iniciando su propia marca llamada BFF (Beauty Fitness and Fashion) by Vanessa Guzmán.

Vanessa Guzmán La actriz ha sido criticada por su cuerpo (Instagram)

“Muchas veces me han escrito que yo por ser famosa debo aceptar las críticas; pero no, hay que respetar. A mí la verdad se me resbala lo que digan y no me quita el sueño”, expresó en una ocasión.

Quizá Vanessa ganó gran reconocimiento como protagonista de las telenovelas más exitosas sin embargo, ha encontrado una gran felicidad en el fiscoculturimo, donde ha dado grandes lecciones.

Vanessa Guzmán El fisicoculturismo ha sido una pasión para la actriz (Instagram)

Y es que las mujeres siempre hemos estado bajo la constante presión de vernos perfectas según estándares impuestos.

“No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que critica es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte”.

El fisicoculturismo que practica Vanessa no es simplemente “tener muchos músculos” y mucho menos se trata de “tener cuerpo de hombre”, como señalan algunos. Las mujeres que se enfocan en esta disciplina sí tienen músculos superdefinidos pero también poseen una gran resistencia física, resultado de una preparación ardua.