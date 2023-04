Piqué revela que los mexicanos lo odian y le recuerdan cuando se burló de su selección de fútbol

Gerard Piqué no se ha ganado la simpatía de los fans alrededor del mundo, especialmente los latinos, tras darse a conocer la infidelidad hacia Shakira y su comportamiento tras estos hechos.

Porque no solo bastó esta situación con su vida personal que indignó a muchos por la manera en la que se separó de la colombiana, sino que además para algunos se ha mostrado como “un patán” con conductas como burlarse de sus canciones o sacarla de su casa.

El dolor de la intérprete de Waka Waka ha sido un gran detonante para el repudio colectivo, potenciado por otras polémicas, como la vez que se burló de los mexicanos a través de las redes sociales.

¿Por qué los mexicanos odian a Gerard Piqué?

Así lo consideró el catalán en unas recientes declaraciones, recordado lo sucedido en un partido entre Aniquiladores y Rayo Barcelona de la Kings League, cuando cambió una regla en pleno partido y agregó dos minutos de más.

Todo esto provocó la derrota del equipo Aniquiladores, comandado por el streamer mexico-colombiano, Juan Garnizo. Fue a propósito de esto que dijo que la afición mexicana es una de la que más insultos le propaga.

“Quiero decir algo que no me pueda caer ‘hate’, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, expresó.

Para Gerard Piqué, los mexicanos somos intocables 😝 pic.twitter.com/3jgrtuUi8Z — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 18, 2023

Sin embargo, Piqué ya había sido muy odiado por los mexicanos antes y es que en diciembre de 2022, poco después de que el mundial de Qatar terminó, el exfutbolista hizo una broma que no fue del agrado de nadie al burlarse de la actuación de México.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el ‘buen rendimiento’ de la selección mexicana en el Mundial ”, comentó de forma irónica, desatando muchas críticas en su contra.

“Le vamos a mandar al Canelo”, “Tan tonto no es, porque sabe que no se puede meter con nosotros”, “A huevo, te metes con uno y te metes con todos”, “No tiene cerebro”, “Aquí no eres bien recibido”; dijeron internautas mexicanos sobre Piqué.