¿Mal trato y burlas? Yeri Mua y otros influencers que han sido ‘víctimas’ de conductores de ‘Hoy’

Yeri Mua se ha convertido en una de las influencers más populares de las redes sociales, lo cual la ha llevado a ser invitada especial en importantes eventos y programas de televisión.

Recientemente la llamada ‘Bratz jarocha’ formó parte del programa Hoy en el que habló de su carrera y partició en las dinámicas organizadas por los conductores. Aunque Yeri siempre mostró disposición, terminó siendo blanco de crueles críticas y burlas por parte de los internautas que alegaron estar “decepcionados” por una invitada “como ella”.

Yeri Mua La tiktoker fue invitada al programa Hoy (instagram)

Por otro lado, algunos plasmaron su apoyo e incluso señalaron que los mismos conductores del programa se estaban burlando de ella pues se puso nerviosa y tuvieron que ayudarle con las respuestas.

“Ahí la tienen ella sube y los demás bajan...siguen hablando de ella pues .lo hizo muy bien”. “Se burlan pero Yeri lo hizo mejor que Escalona”. “Fue a que la humillaran”, expresaron usuarios tras una dinámica de adivinar palabras.

En otro segmento, los conductores entrevistaron a la influencer pero algunos notaron que sólo estaban buscando atacar y provocar. “Era entrevistador o hater”. “Ese chico es su hater”. “El de blanco le dio con todo era humillarla no matarla”. “La atacaban pero ello siempre tuvo la respuesta”. “El tipo que está con a yeri, solo atacando pensó que le iba a contestar feo y zasss yeri las calmo a todas”, se lee en redes sociales.

Los conductores la cuestionaron por la infidelidad de Brian Villegas y la criticaron por haber imitado a Jenny Rivera y a Selena Quintanilla. “Tú eres la nueva Niurka en cuanto a escandalosa”, “la reina del escándalo y la reina del polímero”, le dicen en el segmento.

Yeri terminó siendo humillada en plena emisión, lo que causó más burlas de los internautas en las redes sociales sin embargo, ella no se dejó.

Como Yeri, otros influencers han sido ‘víctimas’ del programa Hoy

Nath Campos fue revictimizada

Nath Campos La youtuber fue revictimizada por los conductores de Hoy (Instagram)

En 2021 la Youtuber Nath Campos fue “comidilla” de los conductores Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre luego de denunciar que había sufrido un abuso por parte del youtuber Rix. Nath contó que había salido de fiesta y que había despertado en el departamento de este sin saber qué había pasado.

Bastó un minuto para que los conductores del programa expusieran el caso y la revictimizaran. “Es que dice desperté y lo vi ahí…¿y por qué despertaste ahí? pues porque en la noche te dormiste sin saber ni dónde te dormiste, ni quien estabas, ni qué…El tema es no pierdas la consciencia para llegar a eso”, dijo Martha Figueroa, mientras que Andrea Legarreta aseguró que esto causa confusión porque “denuncian pero siguen teniendo una relación cercana con quien denuncian”.

Tras las críticas recibidas, los conductores se disculparon públicamente.

Daniela Rodrice se niega a participar

Daniela Rodrice La influencer se niega a aceptar invitación a Hoy (Instagram)

En una ocasión, la influencer Daniela Rodrice estuvo de invitada especial con los youtubers Pepe y Teo y confesó que ya había sido invitada en varias ocasiones por el programa pero que ella se ha negado a aceptar.

“Ya me llegó la invitación al programa (Hoy) de ir, pero, te voy a decir una cosa, a mí me cambió mucho cuando ustedes fueron. En un duelo, o un debate, desde ese día dije: “No voy a ir a la tele”, afirmó la influencer. “No voy a ir porque siento que no hay respeto hacia el creador de contenido, lo traen como su payasito, pues, entonces ni modo”.

Rodrice aseguró que sintió que habían tratado como payasitos a Pepe y Teo y que por eso su decisión de no visitar el foro.

Pepe y Teo no desmintieron lo dicho por Daniela Rodrice pues en una ocasión ellos mismos aseguraron en su programa de Youtube que los tratan como “segunda categoría”.