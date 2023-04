Gaby Platas explica sus razones para defender al Dalai Lama y recibe fuertes críticas

Gaby Platas sigue causando rechazo en redes sociales al volverse a pronunciar al Dalai Lama, el líder budista que causó polémica hace unos días atrás por besar a un niño en la boca y pedirle en frente de distintos espectadores que le chupara la lengua.

El líder espiritual causó asco a nivel mundial donde miles de personas pedían que fuera cancelado y mostraban su preocupación por temor a haber casos ocultos vinculados con pedofilia, pues su acto lo hizo de manera muy natural sin ningún tipo de temor.

#14Abril El Dalai Lama besa en la boca a un niño indio en un evento budista e incluso intenta tocar su lengua. Tras el beso, saca su lengua y le dice al niño "chúpame la lengua". ¿Que está pasando en el Mundo?

Este hecho se registró el pasado 28 de febrero, en un evento. pic.twitter.com/6L3O69xuj0 — #Tropa (@PuraVida41125) April 14, 2023

Ante el revuelo que causó la escena, la actriz se pronunció al respecto pidiendo que no lo difamaran, mientras promovía una solicitud en la página change.org asegurando que el video “fue una edición manipulada y sensacionalizada de un video original que se publicó en vivo hace un mes”.

Pese a las criticas que causó su pedido, ella ha decidido ir más allá y a través de su cuenta en Instagram reafirmó su apoyo al Dalai, lo que aumentó el odio en los comentarios.

Gaby Platas y sus razones para defender al Dalai Lama acusado de pedofilia

Según la artista un pedófilo no se expondría de tal manera, por lo que el gesto del budista se trató de un simple gesto y cuestionó la razón por la que recién se hace público, pese a que el momento fue grabado hace unos meses.

“Un pedófilo jamás trataría de abordar a la posible víctima en un evento público enfrente de sus papás, de sus amigos, de los familiares de sus amigos y sabiendo que está siendo grabado, la pregunta sería ¿por qué sale este video si ya pasó un tiempo?…”, expresó Platas.

Sin embargo, distintos internautas rechazaron que avale a un hombre que está promoviendo la pedofilia con su gesto, por más cultural que sea, por lo que le recordaron que se trata de un niño y su gesto de incomodidad fue bastante notorio. Incluso algunos se atrevieron a ir más allá y reprochar su postura al no ser madre y haber decidido no serlo.

“Es un niño y los niños no se tocan, cuál sea el motivo, que triste ver qué por alguna creencia o religión se llegue a permitir este tipo de actos y que triste para mí, que tú qué eres una persona con influencia en medios trates de justificar un acto así”, “Cuánta ignorancia, tu que sabes de proteger a un niño si tú no eres ni nunca serás mamá, los niños no se tocan, sea quien sea no te das cuenta el lenguaje corporal del niño, no justifiques lo injustificable”, “Ningún niño por ninguna razón ni cultural , debe de chuparle la lengua aún señor ni a nadie. Eso es real y por eso fue condenado por la sociedad”, es parte de los comentarios.

Platas cuenta con una larga trayectoria comob, por lo que sus palabras han sorprendido a más de uno.