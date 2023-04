Alfredo Adame saca a sus hijos del testamento: ¿Quiénes están fuera y quién quedará con todo?

En los últimos meses Alfredo Adame ha estado en el ojo del huracán y no precisamente por su carrera profesional. Episodios de violencia y peleas constantes con sus familiares más allegados son parte del historial del actor y presentador de televisión.

Adame tiene más de tres años en un conflicto con sus tres hijos varones, Diego, Sebastián y Alejandro, fruto de su relación con Mary Paz Banquells.

Según el actor sus hijos son “malagradecidos” porque supuestamente se aliaron con su madre para hacerle “porquerías”.

“Lo que hicieron Sebastián y los dos hermanos es imperdonable. Aliados con su madre, hicieron porquerías hasta que me harté y los corrí de mi casa”, dijo en entrevista a Tv y Novelas.

Enfatizó que no quiere reconciliación. “Yo no he hecho las paces con (ellos), ¿por qué?, porque no quiero. No lo voy a hacer, ‘cría cuervos y te sacarán los ojos’”.

No soy dueño de nada

Su situación lo llevó a pensar en lo que sucedería en caso de fallecer, así que se tomó un tiempo y decidió repartir en vida todo lo referente a su herencia.

Adame sacó a sus tres hijos varones del testamento y le dejó todos sus bienes a su hija mayor, Vanessa Adame, a quien tuvo en su primer matrimonio.

“Yo ya no soy dueño de nada. La propietaria del yate, de los condominios, de la casa grande, que es la cara, se llama Vanessa Adame, la que nombré ante un notario. La heredé en vida de todo”, precisó.

Asimismo, destacó que todo lo concerniente a su manutención y gastos se lo administra su hija. “Nada más me da ‘para mis chicles’ (…) Yo únicamente le digo a mi hija: ‘Voy a tal lado’, me hace mi cheque y adiós. Ya no manejo tarjetas de crédito, débito”.

Tengo suficiente dinero para vivir

Con respecto a una supuesta deuda millonaria con la Secretaría de Hacienda, Alfredo Adame desmintió que exista tal proceso y que el dinero que debe es de 2017 con la empresa CP Producciones por 3,4 millones de pesos.

“Ni me estoy muriendo de hambre ni nada, ahorita no tengo trabajo aquí en México, pero tengo el suficiente dinero para tres generaciones. No tengo ningún problema. No me hace falta nada”, aclaró.