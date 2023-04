Mientras Eduin Caz se quita tatuaje sobre su exesposa, ella asegura que no quiere volver

Eduin Caz y su ex esposa El cantante se quitó el tatuaje que le dedicó (@eduincaz/Instagram)

Eduin Caz y su exesposa, Daisy Anahy, siguen en el centro de la polémica después de varias semanas donde se ha especulado sobre su separación. Desde infidelidades, el alcoholismo del cantante, posible reconciliación... todo se ha puesto sobre la mesa.

Sin embargo, confirmado por los involucrados, sabemos que la joven perdió la confianza en su pareja después de “varios errores” que cometió con otras mujeres y las más recientes conversaciones que surgieron coqueteando con otras en las redes sociales.

Esto bastó para que ella decidiera ponerle punto final al romance, a pesar de estar embarazada del tercer hijo con el vocalista de Grupo Firme y también sus constantes súplicas para que lo perdonen, que hasta lo llevaron a pedirle perdón públicamente en uno de sus conciertos.

Pero parece que nada de esto servirá. En una reciente indirecta, la influencer publicó una postal con sus dos hijos. “Guarden esta foto porque la próxima vez en Disney seremos 4″. escribió, haciendo alusión al nacimiento de su próximo bebé y que no ve en su futuro volver a unir a su familia con el intérprete de Se Fue la Pantera.

La ex esposa de Eduin Caz le envió una indirecta La joven no planea volver con él (@anahydpg/Instagram)

Para muchos fans esto es motivo de tristeza, ya que fueron inseparables por 13 años luego de conocerse en el colegio.

Paralelalmente, Eduin Caz parece que se dio por vencido de reconquistar a su exesposa y en una foto en las redes sociales muestra que tapó el tatuaje que le había dedicado a ella.

Este decía “Anahy” y estaba ubicado en su cuello. De hecho, una internauta le reclamó este gesto diciendo: “te quitaste el tatuaje de la mamá de tus hijos, qué triste. Eso no se hace”, a lo que él respondió: “con todo respeto, señora. Qué le importa si me lo quito o no”, ganándose críticas de los otros usuarios.

El nombre de quien ahora es su ex se lo tatuó en diciembre pasado, pero todo parece que quedará en anécdota.