Camilo comparte foto con la que se enamoró de Evaluna: así han sido 7 años juntos

Camilo y Evaluna han sido señalados en repetidas ocasiones como “co dependientes” pues siempre están juntos, incluso cuando se trata de estar sobre el escenario. Sin embargo, la realidad está lejos de ser una situació tóxica pues ellos nunca se han metido en problemas ni han buscado pleito, al contrario, siempre se mantienen con una gran sonrisa demostrando que su amor no daña a nadie.

El intérprete de Ropa cara no teme gritar su amor por Evaluna y desde el primer día han dejado ver que son el uno para el otro.

Recientemente el cantante compartió una postal de su amada: “Con esta foto fue que yo me enamoré de la pulga”, se lee.

La fotografía es de 2014, y fue compartida originalmente por Evaluna en el set del video “Su luz”, canción de su padre Ricardo Montaner.

La historia de Instagram de Camilo hizo que varios fans regresaran a la fotografía, aplaudiendo ese gran amor que le tiene.

“Ay qué romántico el mensaje de Camilo. Pareja hermosa y hermosa ella, amo su pelo”. “camilo cuando se tomó ésta foto, yo estaba pasando uno de los mejores momentos de mi vida y tú te enamoraste de Evaluna”. “Y van para la década juntos”. “La Pulga tan bella como siempreeeee”. “Hace casi 10 años empezó esta hermosa e inspiradora historia de amor! Una década parece mucho, pero cuánto más los habrá tenido Dios en sus planes. Los amo. Dios los bendiga hoy y siempre”, se lee y por supuesto hubo quien aprovechó para halagar a Evaluna por su belleza.

Desde el año pasado estallaron rumores de una supuesta crisis entre Camilo y Evaluna ya que Mau Montaner, hermano de Evaluna, aseveró que el desorden de ambos ha sido un problema. Sin embargo, esto quedó completamente desmentido por la misma Evaluna, quien al poco tiempo publicó un mensaje de agradecimiento para su esposo.

En el cumpleaños de Camilo, Evaluna también compartió un emotivo mensaje en el que habla de lo buen esposo y padre que ha sido.

Toda relación tiene altas y bajas e incluso cuando todo parece miel sobre hojuelas, siempre hay momentos de turbulencia, mismos que la pareja ha sabido sobrellevar. Así es como ambos han estado por 7 años juntos.

Siguiendo con el romanticismo de su publicación, Camilo Echeverry se encontró por primera vez con Evaluna en Colombia aunque en un principio sólo los habían presentado. En encuentro no pasó de una foto y de una dedicatoria por una canción que el cantante colombiano recién había lanzado.

“En ese momento fue muy normal porque ella tenía novio y yo tenía novia” relató en su canal de YouTube.

Evaluna, de entonces 17 años, fue quien dio el primer paso.

“Yo le escribí por un mensaje directo de Twitter, ‘oye, mira lo que me acabo de encontrar, que era el sencillo, espero que todo esté muy bien, espero que Dios te bendiga, etc”. El mensaje no se quedó ahí pues la cantante se atrevió a confesarle que no había podido dejar de pensar en él. “Oye, últimamente he estado pensando mucho en ti (…) yo de atrevida le dije: ‘oye, esto de Twitter de mensaje directo es súper complicado, no me avisa cuando me llegan los mensajes, ¿me pasas tu Whatsapp?”.