Adal Ramones nombró Cayetano a su hijo: recibió críticas pero tiene un poderoso significado

Adal Ramones sigue dando de qué hablar desde que reveló que será papá por cuarta ocasión. El conductor de 61 años hizo el anuncio oficial en diciembre pero es apenas ahora que reveló el nombre y el sexo del bebé.

“El amor se multiplica… Dios es muy bueno en tantas cosas conmigo y con nosotros como familia. Bienvenid@ … te estamos esperando. ¡Te puedo asegurar que llegarás con una GRAN MAMÁ! Y yo siempre intentando partirme en mi”, señaló en diciembre.

El conductor ha estado publicando fotos de su esposa con mensajes llenos de amor y emoción. “Mi bella esposa @kadelamora con 22 semanas. Yo imaginando a mi hijo @cristobalrdlm en su reacción con el o la nueva inquilina de la casa. Finales de mayo cae para adueñarse de mi vida y de mi tiempo”.

Hace unos días, Adal publicó una fotografía de su esposa Karla en la que dejó ver su avanzado embarazo. “Que todo vaya por buen camino hasta el día de tu llegada. Un hogar lleno de alegría ya te espera, amado Cayetano. Los hijos son una herencia del Señor,los frutos del vientre son una recompensa. Salmo 127:3* Mi bella @kadelamora presumiendo panza al rayo del sol”, escribió.

Fue en el programa de radio de Mariano Osorio que el conductor dio a conocer que será niño y que llevará el nombre de Cayetano, lo que desató una lluvia de burlas.

“Bonito nombre (sarcasmo)”. “Lo malo es que cuando crecen son la burla de amigos y lo primero que hacen es quitarse esos nombres refeos”. “CAYETANO RAMONES q no invente y q así de llama el perrito d yordi dicen”. “El niño en el futuro los odiara por ese nombre nosotros como padres no le agamos ese mal alos hijos ya q ellos te reclamaran más después”. “Pobre niño el bullying que le espera”, expresaron internautas en redes sociales.

Si bien Cayetano puede ser un nombre inusual, no deja de ser poderoso y tener un significado especial. Se trata de un nombre de origen latino y es la variante del femenino Cayetana. Hace referencia a una persona que es buen amigo o buen muchacho.

Se dice que son personas que destacan por sus habilidades sociales, lo que los lleva a tener muchos amigos. Es admirado y siempre da la mano sin esperar recibir nada a cambio.

En medio de la oleada de críticas por ser papá a los 61 años, Ramones reconoció en la entrevista con Mariano Osorio que ya es mayor y que a su hijo le tocará conocerlo de forma diferente que sus otros tres hijos.

“A mí me gustaría vivir muchos años, nunca me preocupo la muerte, de hecho no me preocupa tanto, me preocupa un poco porque si me gustaría ver a mis hijos encaminados, va a ser más difícil ver a Cayetano que va a nacer en un mes y fracción, pero quién sabe, en una de esas vivo noventa y tantos años”.