"Pobre niño": Adal Ramones y su esposa anuncian el nombre de su hijo pero las redes lo "odiaron"

Más feliz no puede estar. El presentador de televisión, Adal Ramones, celebró este fin de semana el cumpleaños de dos de sus hijos y, además. compartió con todos sus seguidores, hermosas fotos de su esposa Karla De La Mora, con su avanzado embarazo. Por su fuera poco, reveló el nombre de su tercer varón.

El pasado 16 de diciembre, Adal le gritó a todo el mundo que estaba super contento porque esperaba el segundo bebé con su pareja, y el cuarto de él: “El amor se multiplica… Dios es muy bueno en tantas cosas conmigo y con nosotros como familia. Buenvenid@ … te estamos esperando♥️Te puedo asegurar que llegarás con una GRAN MAMÁ! Y yo siempre intentando partirme en mil ♥️😃#love”, escribió en su cuenta en Instagram.

A sus 61 años se convertirá de nuevo en papá, por lo que fue duramente criticado por la audiencia, con mensajes bastante subidos de tono, llevándolo a limitar los comentarios en su cuenta. Además, dedicó una publicación especialmente para todos esos hater.

“Y tú, ¿siempre haces reír a tus hijos? No es la edad, es siempre la actitud! decía el video que compartió con sus 1,2 millones de seguidores, y que completó con el mensaje: “La vida no tiene fechas o edades, esas las inventó el hombre y su afán de poner límites. Ya deberíamos saber que no podemos ajustarnos en una edad para tomar la decisión de casarnos, ni en una fecha para decidir iniciar o terminar una licenciatura”.

A festejar

Ramones publicó este sábado 15 de abril le rindió honores a su hija mayor, Paola, con unas emotivas palabras : “Mi bella princesa, la hija que deseé desde que era yo un adolescente”, y es que Adal ha contado que desde muy joven soñaba con ser padre, mientras que sus compañeros y amigos tenían otras metas en la vida.

También compartió el momento en el que junto a su otro hijo, Diego, con quien aprovechó para cantar el cumple a su primogénita. Pero ella no fue la única que sopló las velas, pues su hermanito menor, Cristóbal, también celebró 4 años de vida.

Paola y Diego los tuvo con su primera esposa, Gaby Valencia, mientras que a Cristóbal lo tuvo dos años después de que se casó con Karla De la Mora, quien espera con ansias que los días pasen más rápido para conocerle la carita a su segundo bebé.

Revela el nombre y le llueven críticas

El artista usó un Salmo de la Biblia para revelar el nombre de su pequeño, junto con una imagen de Karla en bikini, que deba ver lo hermosa que le sienta su embarazo. Pero, todo parece indicar que Adal, nuevamente, limitarás los comentarios, pues algunos hasta lo ofendieron por cómo lo llamarán.

“Que todo vaya por buen camino hasta el día de tu llegada 🙌🏼Un hogar lleno de alegría ya te espera, amado Cayetano 🩵Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Salmo 127:3″, dice el mensaje.

La caja de comentarios de inmediato se llenó: “Si saben que Cayetano se llama el perrito de Yordi Rosado? No inventen pónganle otro nombre al bb”, “Se escucha como nombre de un capo , imaginense el corrido de CAYETANO RAMONES”, “No permita que el bb lo odie cuando esté grande con ese nombre”, “Lo odiará por semejante nombre” y “¡Qué feo nombre! Cómo sufrirá de bullyng”.

Hasta ahora Adal y Karla han ignorado las críticas, mientras se concentran en su familia.