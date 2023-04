Adamari López pudiera estar a punto de iniciar una nueva propuesta laboral

Desde el 6 de abril que se dio a conocer la noticia de que Adamari López dejaba Telemundo, los seguidores no han parado de hacer señalamientos en contra de la casa televisiva. Todavía no asimilan la decisión de que la chaparrita de oro salió de ‘Hoy Día’ pero es precisamente ella la que no pierde su sonrisa y ganas de resurgir en medio de la situación que ha tenido que enfrentar. Lo más probable es que la puertorriqueña ya tenga nuevos proyectos en puerta.

Se asoma una propuesta

Recientemente Adamari estuvo compartiendo en uno de los eventos más importantes promovidos por La Casa Blanca en tiempo de Pascua. La misma animadora escribió en el pie de la fotografía:

“Mi gente linda les dejo un poco de lo que fue nuestra visita a participar del White House Easter Egg Roll 2023! Un día diferente y divertido 💕DESLICEN para que vean la carita de emoción de @alaia”, expresó.

En el lugar también estuvo Francisca Lachapel, conductora de ‘Despierta América’ y no dudó en contar la experiencia vivida y las personalidades que estuvieron en el lugar. Lo extraño del caso es que durante la trasmisión del programa por Univisión, mencionaron con mucho cariño a la chaparrita de oro, lo que causó alguna interrogante a los cibernautas ya que estaba prohibido hablar de ella por ser la figura estelar del matutino de la competencia.

A pesar de que muchos quieren ver de nuevo a través de sus pantallas a Adamari López, desde Univisión no se ha emitido un pronunciamiento.

Mientras tanto, la ex de Toni Costa sigue disfrutando de su tiempo junto a su hija Alaïa y agradeciendo las muestras de afecto que ha recibido en redes sociales después de su salida de la famosa cadena televisiva.