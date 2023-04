El video viral de las últimas horas de Julián Figueroa

En redes sociales comenzó a circular un video que presuntamente muestra cómo fueron las últimas horas Julián Figueroa, el hijo que Maribel Guardia tuvo con el fallecido Joan Sebastian.

Así que te contamos cómo surgió y la verdad detrás de este material.

El video que muestra a Julián Figueroa

El video fue publicado por Mariella Navarro, quien se identifica como amiga del cantante.

De acuerdo con la joven, el video fue grabado la tarde del sábado, horas antes del deceso del artista.

En el material se aprecia a Julián con una botella de alcohol en la mano, cantando y bailando muy feliz.

🚨 ULTIMAS IMAGENES DE JULIÁN FIGUEROA el sábado con su amiga Mariella 🚨



🕊️QUE DESCANSE EN PAZ 🕯️✝️



El sábado fue el natalicio de su papá JOAN SEBASTIÁN #JulianFigueroa #MaribelGuardia #JoanSebastian #josemanuelfigueroa #julian_figueroa #Maribel_guardia pic.twitter.com/5j38sQtID5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 10, 2023

Por otro lado, la joven manifestó su sentir ante la noticia de la muerte de Julián, asegurando que se sentía culpable por lo ocurrido.

“Y me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, sólo me queda pedirte perdón por no haberte respondido el último mensaje”, escribió.

Esta fue la publicación de la amiga de Julián Figueroa.

La reacción de la viuda de Julián

Luego de que las publicaciones se viralizaron, Imelda Garza, la viuda del artista, aseguró que en su celular no había llamadas a ninguna de sus amigas; además de que desmintió que lo expuesto fuera real.

Así se confirmó la muerte de Julián de Figueroa

La noticia fue confirmada, a través medio de un comunicado compartido en Instagram, por su madre Maribel Guardia.

Cabe resaltar que tras lo ocurrido, diversos medios de comunicación buscaron obtener las primeras declaraciones de la artista, quien se dijo dolida, y pidió respeto en estos momentos tan complicados.

“Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie, espero poder hacerlo en otro momento”, indicó el escrito.